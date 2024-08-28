Сразу 8 категорий мужчин потеряли право на отсрочку: кому в сентябре могут дать повестку

В армию будут брать раньше "ограниченно пригодных" лиц

В конце августа Верховная Рада поддержала в целом новый законопроект. Он предусматривает упрощенную процедуру получения отсрочки, а также перечень категорий граждан, потерявших право на нее.

Новое законодательство предусматривает, что осенью отсрочку не получат 8 категорий мужчин. Об этом пишет 24 канал.

В число тех, кто потерял право на отсрочку входят:

студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование;

многодетные мужчины с задолженностью по алиментам;

лица, которые ухаживают за мужем или женой с инвалидностью III группы;

родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умершая или пропавшая без вести, и не отбывает наказание;

мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, если нет других трудоспособных членов семьи;

лица, работающие на предприятиях и организациях Министерства обороны;

лица со статусом "ограниченно пригодный", из-за отмены этой категории;

мужчины, которые при повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми (имеющие свидетельства о I и II группах инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны пройти медосмотр повторно).

Одновременно одна категория граждан, которая раньше не могла рассчитывать на отсрочку, теперь имеет такое право. Это касается военнообязанных, чьи неполнородные братья или сестры погибли или пропали без вести на войне.

Напомним, уже осенью некоторые категории украинцы смогут оформлять отсрочку онлайн. Приложение "Резерв+" интегрируется с другими реестрами, чтобы упростить процедуру для студентов дневной формы обучения и многодетных родителей.

Ранее "Телеграф" писал, имеют ли право на отсрочку педагоги. Юрист объяснил, как ее оформить и какие нужные для этого документы.