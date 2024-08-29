Осень в Украине начнется аномальной погодой: синоптик дал прогноз на начало сентября

Климатическая норма будет серьезно превышена, говорит Игорь Кибальчич

Август 2024-го подходит к своему завершению, а вместе с ним — и календарное лето. Однако метеорологическое лето пока не думает заканчиваться. Практически по всей Украине преобладает высокий температурный фон с дневными показателями +29…+34°С.

Несмотря на то, что световой день стал заметно меньше, в ночные часы по-прежнему тепло, особенно в центральных и южных регионах. На фоне высоких температур, продолжается засуха, которая уже достигает рекордных показателей по своей продолжительности во многих регионах востока, центра и юга страны.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

Из-за длительного отсутствия значительных осадков, влагосодержание в верхнем метровом слое почвы крайне низкое, что приводит местами к гибели некоторых растений и преждевременному усыханию. К сожалению, на ближайший период сохраняется устойчивая тенденция продолжения засухи, поскольку на фоне области высокого давления с северо-востока, существенных осадков по Украине не предвидится, говорит синоптик.

По его словам, в начале сентября будут преобладать восточные и северо-восточные ветра, который принесут в Украину сухой воздух из Центральной Азии. Поэтому вдобавок к засухе усилятся и суховеи. В комплексе подобные условия погоды негативно отразятся также на степени пожарной опасности, которая по всей Украине будет достигать наивысшего, 5-го класса.

Вследствие влияния Черноморского циклона в южных регионах Украины и Крыму 30–31 августа пройдут дожди с грозами, местами возможны шквалы 15–20 м/с. На остальной части территории страны сохранится сухая погода.

В период с 1 по 6 сентября местами возможны небольшие дожди в восточной, центральной части Украины и в Приазовье. Однако они будут локальными и довольно слабыми, поэтому существенную роль в увлажнении почвы не сыграют.

8 и 9 сентября небольшие дожди возможны также в западных и центральных областях. Таким образом, в ближайшие 10 суток ожидается существенный дефицит осадков по всей Украине.

По словам Игоря Кибальчича, температурный фон будет сохраняться высоким, превышая климатическую норму на 5–8°С. Ночью минимальная температура окажется в пределах +13…+19°С, в южной части и на побережье морей +19…+24°С; днём +28…+34°С, на юге в первые дни сентября местами +35…+36°С. Прохладнее будет только в Карпатах: ночью +5…+10°С, днём +22…+27°С.

И хотя существенных изменений температуры воздуха в течение прогнозируемого периода не предвидится, среднесуточная температура будет постепенно снижаться за счёт уменьшения светового дня и высоты солнца, говорит известный синоптик.

Для наглядности на карте показан прогноз средней аномалии температуры воздуха (в °С) на территории Европы на период с 28 августа по 4 сентября

Напомним, что народный синоптик Владимир Деркач давал "Телеграфу" подробный прогноз на нетипичное лето на фоне погодных рекордов.