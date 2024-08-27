Лето уходит красиво: где ждать грозовых дождей и порывистого ветра, прогноз до 1 сентября
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Как это ни странно, более прохладная погода ожидается в Крыму
До конца августа в большинстве областей Украины будет тепло, временами жарко, преимущественно без осадков. Однако во вторник часть регионов посетят проливные дожди, а в среду в некоторых областях будет сильный ветер.
По прогнозу кандидата географических наук, метеоролога Игоря Кибальчича, во вторник, 27 августа, в Крыму, на юге Херсонской области, а также в Карпатах и Закарпатье пройдут дожди, временами с грозами. Также сильные ливни прогнозируются в Крыму. На остальной территории Украины — сухо. Столбики термометров будут показывать +30…+35 градусов, в Крыму и в Карпатах прохладнее — 21-26 градусов выше нуля.
В среду, 28 августа, существенных осадков не прогнозируется. Днем в южных, центральных и восточных областях местами порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +18…+23 градуса, днем ожидается 29-34 градуса с отметкой "плюс".
В четверг, 29 августа, на большей части территории страны без существенных осадков, только в Крыму и Карпатах пройдут небольшие грозовые дожди. Ночью будет +18…+23 градуса, днем 29-34 градуса тепла.
В пятницу, 30 августа, незначительные дожди с грозами могут пройти в Херсонской области и Крыму. На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров будут показывать 19-14 градусов выше нуля, а днем жара достигнет +30…+35 градусов.
В субботу, 31 августа, в последний день лета, в большинстве областей будет жарко и сухо, только в Крыму пройдут небольшие дожди. Ночью ожидается +19…+24 градуса, в дневные часы — 30-35 градусов выше нуля, в Крыму прохладнее — 25-30 градусов с отметкой "плюс".
В воскресенье, 1 сентября, по всей территории страны без осадков. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +19…+24 градусов, днем жара достигнет 30-35 градусов с отметкой "плюс".
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