Лето уходит красиво: где ждать грозовых дождей и порывистого ветра, прогноз до 1 сентября

Как это ни странно, более прохладная погода ожидается в Крыму

До конца августа в большинстве областей Украины будет тепло, временами жарко, преимущественно без осадков. Однако во вторник часть регионов посетят проливные дожди, а в среду в некоторых областях будет сильный ветер.

По прогнозу кандидата географических наук, метеоролога Игоря Кибальчича, во вторник, 27 августа, в Крыму, на юге Херсонской области, а также в Карпатах и ​​Закарпатье пройдут дожди, временами с грозами. Также сильные ливни прогнозируются в Крыму. На остальной территории Украины — сухо. Столбики термометров будут показывать ​​+30…+35 градусов, в Крыму и в Карпатах прохладнее — 21-26 градусов выше нуля.

В среду, 28 августа, существенных осадков не прогнозируется. Днем ​​в южных, центральных и восточных областях местами порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +18…+23 градуса, днем ​​ожидается 29-34 градуса с отметкой "плюс".

В четверг, 29 августа, на большей части территории страны без существенных осадков, только в Крыму и Карпатах пройдут небольшие грозовые дожди. Ночью будет +18…+23 градуса, днем ​​29-34 градуса тепла.

В пятницу, 30 августа, незначительные дожди с грозами могут пройти в Херсонской области и Крыму. На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров будут показывать 19-14 градусов выше нуля, а днем жара достигнет ​​+30…+35 градусов.

В субботу, 31 августа, в последний день лета, в большинстве областей будет жарко и сухо, только в Крыму пройдут небольшие дожди. Ночью ожидается +19…+24 градуса, в дневные часы — 30-35 градусов выше нуля, в Крыму прохладнее — 25-30 градусов с отметкой "плюс".

В воскресенье, 1 сентября, по всей территории страны без осадков. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +19…+24 градусов, днем жара достигнет 30-35 градусов с отметкой "плюс".

Ранее "Телеграф" детально рассказывал о погоде в Киеве в ближайшие дни. На столицу наползут облака.