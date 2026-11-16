Ноу-хау от "Укрзалізниці": в туалете поезда заметили необычную конструкцию (фото)

Рулон на оконной планке вызвал вопросы о каждой последующей замене

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В туалете поезда "Укрзалізниці" заметили очень странный способ разместить туалетную бумагу. Рулон повесили на прикрученную к оконной раме металлическую планку.

Необычным размещением бумаги поделился в Threads пользователь @zeba_live. На опубликованных кадрах один рулон висит на нижней из трех поперечных планок, а еще один стоит на подоконнике.

Рядом с бумагой на перекладине оставили еще один рулон на подоконнике Источник: Фото: Threads / @zeba_live

"Да я понимаю, что открутили и прикрутили обратно. Но что, так каждый раз, когда бумага заканчивается? В чем прикол?" – прокомментировал фото автор поста.

Как рулон оказался на прикрученной планке

На кадре видно, что нижняя металлическая планка закреплена винтами по обеим сторонам окна. Она проходит сквозь картонную втулку рулона. То есть просто надеть целый рулон сбоку, не освободив конец планки, при таком креплении не получится.

Технически объяснение с откручиванием вполне рабочее: планку нужно отсоединить настолько, чтобы ее свободный конец можно было просунуть сквозь втулку. После этого крепление возвращают на место. Об этом же в шутку рассказал еще один комментатор.

"Брать отвертку, откручивать планку, вешать бумагу, прикручивать планку, класть отвертку на место", – говорится в комментарии.

Чтобы установить целый рулон на такую планку, нужен доступ к ее концу Источник: Фото: Threads / @zeba_live

Придется ли откручивать ее после каждого рулона

Если устанавливать тем же способом новый целый рулон, планку действительно придется снова освобождать. Пустую картонную втулку можно разорвать и снять без инструмента, но для нового рулона снова нужен доступ к концу металлической перекладины. Именно в этом и заключается неудобство такого импровизированного держателя.

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