Кто может рассчитывать на отсрочку от мобилизации: полный список
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Мужчин не мобилизуют по некоторым семейным обстоятельствам
Несмотря на всеобщую мобилизацию, не все мужчины призывного возраста могут быть призваны в армию. Среди них — многодетные родители, лица с инвалидностью, опекуны и другие категории граждан.
Вступивший в силу 18 мая закон №10449 о мобилизации регламентирует, кто может рассчитывать на отсрочку от военной службы. Согласно ему, не могут мобилизовать мужчин в возрасте до 25 и более 60 лет, а также лиц, признанных непригодными и исключенными из военного учета.
Категории, имеющие право на отсрочку от мобилизации:
- забронированные граждане по действующему законодательству;
- люди с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев по заключению ВВК, с обязательным повторным прохождением медосмотра;
- лица, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов.
Также не могут мобилизовать мужчин и женщин, которые:
- имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;
- воспитывают не менее одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;
- воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием;
- содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- заботятся о ребенке, который до усыновления был сиротой или лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- заботятся о больной жене (супруге), ребенке или родителе или супруге, нуждающемся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;
- являются опекунами лица, признанного судом недееспособным.
- имеют супругу (супругу) с инвалидностью I либо II группы.
Не заберут в армию:
- члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека);
- лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;
- люди, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий.
- члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;
- военнообязанные, которые были освобождены из плена и могут быть призваны только с их согласия;
- соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше полученного;
- научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с научной степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или больше.
Отметим, что на сегодня женщины могут мобилизоваться только добровольно.
Ранее "Телеграф" писал, что в сентябре могут запретить мобилизацию еще одной категории мужчин. Из-за пробела в законодательстве есть возможность мобилизовать юношей с 18 лет.