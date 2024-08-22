Кто может рассчитывать на отсрочку от мобилизации: полный список

Мужчин не мобилизуют по некоторым семейным обстоятельствам

Несмотря на всеобщую мобилизацию, не все мужчины призывного возраста могут быть призваны в армию. Среди них — многодетные родители, лица с инвалидностью, опекуны и другие категории граждан.

Вступивший в силу 18 мая закон №10449 о мобилизации регламентирует, кто может рассчитывать на отсрочку от военной службы. Согласно ему, не могут мобилизовать мужчин в возрасте до 25 и более 60 лет, а также лиц, признанных непригодными и исключенными из военного учета.

Категории, имеющие право на отсрочку от мобилизации:

забронированные граждане по действующему законодательству;

люди с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев по заключению ВВК, с обязательным повторным прохождением медосмотра;

лица, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов.

Также не могут мобилизовать мужчин и женщин, которые:

имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;

воспитывают не менее одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;

воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием;

содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

заботятся о ребенке, который до усыновления был сиротой или лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заботятся о больной жене (супруге), ребенке или родителе или супруге, нуждающемся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;

являются опекунами лица, признанного судом недееспособным.

имеют супругу (супругу) с инвалидностью I либо II группы.

Не заберут в армию:

члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека);

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;

люди, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий.

члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;

военнообязанные, которые были освобождены из плена и могут быть призваны только с их согласия;

соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше полученного;

научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с научной степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или больше.

Отметим, что на сегодня женщины могут мобилизоваться только добровольно.

Ранее "Телеграф" писал, что в сентябре могут запретить мобилизацию еще одной категории мужчин. Из-за пробела в законодательстве есть возможность мобилизовать юношей с 18 лет.