Мобилизируют ли мужчину с повышенным давлением: все зависит от степени гипертонии

В некоторых случаях призывать могут не в боевые подразделения

Гипертония может служить основанием для отсрочки от мобилизации, но не всегда. Всё определяется степенью тяжести заболевания, наличием осложнений и результатами медицинского обследования.

Для получения статуса "непригодный" необходимо пройти ВВК и предоставить все необходимые документы. Пишет УНИАН.

Если у мужчины инвалидность, связанная с гипертонией, его не могут мобилизовать без его согласия. А для лиц без инвалидности, но с повышенным давлением, решение о мобилизации принимается индивидуально, с учетом степени тяжести заболевания.

Берут ли в армию с гипертонией 3 степени

Гипертонию 3 степени диагностируют при давлении 180/110 мм рт. ст. и более, а также наличия симптомов сердечно-сосудистых заболеваний.

Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (Статья 39) определяет, что мобилизация с гипертонией III степени не проводится, если есть необратимые структурные поражения органов. Таким лицам предоставляется отсрочка и они могут служить только добровольно.

Отсрочку от мобилизации с гипертонией предоставляют при следующих нарушениях:

симптоматические артериальные гипертензии при наличии ассоциированных состояний;

гипертония 3 степени, не корректируемая предельно допустимыми дозами препаратов;

гипертония 3 степени с инфарктом миокарда, инсультом, сосудистой деменцией, хронической гипертензивной энцефалопатией III стадии;

кровоизлияния в сетчатке с отеком диска зрительного нерва;

постоянная форма фибрилляции предсердий;

аневризма аорты;

стеноз магистральных артерий более 50%.

Однако если гипертония III степени не сопровождается серьезными осложнениями, мужчины могут мобилизовать на не боевые должности, например, в медицинских подразделениях или учебных центрах.

Или мобилизуют с гипертонией 2 степени

При гипертонии второй ступени, то есть когда давление регулярно повышается до 160-179/100-109 мм рт. ст., мужчины подлежат призыву на службу, но с ограничениями. Их могут направить на не боевые должности.

Гипертония 1 степени и отсрочка

Мужчинам с гипертонией первой ступени, то есть с показателями давления 140-159/90-99 мм рт. ст., не дают отсрочку. Поэтому такие мужчины могут быть признаны годными для военной службы в любых видах войск.

Ранее "Телеграф" писал, заберут ли в армию с паховой грыжей. Законодательство четко определяет список заболеваний, которые могут стать основанием для отсрочки от военной службы.