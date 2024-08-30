Сколько украинцы будут платить за коммуналку с 1 сентября: все о тарифах на свет, газ и воду

Собрали в одном материале подробную информацию о каждом виде тарифа

Недавнее повышение тарифов на свет ощутимо ударило по бюджету украинцев. Однако в сентябре цены на услуги ЖКХ останутся более-менее стабильными и ждать неожиданных изменений абонентам не стоит.

"Телеграф" собрал для вас в одном материале все, что касается тарифов на коммунальные услуги. О действующих ценах на свет, газ и воду читайте ниже.

Тарифы на свет с 1 сентября

На заседании правительства 31 мая было принято решение об установлении единой фиксированной цены для индивидуальных и коллективных потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч без дифференциации по объемам потребления.

Действие тарифа началось 1 июня и продлится до 30 апреля 2025 года. То есть, в сентябре цена на электроэнергию не изменится и составит 4,32 грн/кВт*ч для всех бытовых потребителей.

Что касается отопительного сезона, то с 1 октября 2024 года по 1 апреля 2025 года правительством предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки на уровне 2,64 кВт*ч.

Льготы будут действовать при потреблении ими в этот период до 2000 кВт*ч электроэнергии в месяц.

Также никуда не делся и "ночной тариф". Так, при при наличии двухзонного счетчика цена на свет будет составлять 2,16 грн за кВт*ч в ночное время.

Тарифы на газ с 1 сентября

Компания "Нефтегаз" продлила действие своего тарифа "Фиксированный" по меньшей мере до 30 мая 2025 года. Включая эту дату тариф для 12 млн домохозяйств, пользующихся услугами компании, останется неизменным — 7,96 грн (с НДС) за кубометр газа.

Тарифы на газ с 1 сентября для потребителей других 11 газоснабжающих компаний будут колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

При этом, как отмечает "Газ Правда", газоснабжающие компании не изменили ценники на "голубое топливо" для бытовых потребителей. То есть тариф остался прежним у всех.

Тарифы на воду с 1 сентября

Ситуация на рынке водоснабжения и водоотведения несколько сложнее. Так, в крупных городах тарифы на воду для населения с 1 сентября остаются неизменными, то есть на уровне января 2022 года.

Сейчас цена за куб воды в Украине варьируется от 24,52 до 45,97 гривен. Соответственно в крупных городах и дальше будут действовать эти тарифы.

Такое решение обусловлено действием моратория Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Однако мораторий не распространяется на небольшие города и городки, где местные власти повышают тарифы на воду без согласования с НКРЭКУ.

К примеру уже известно о том, что в ряде городов Киевской области планируют обновить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Так, в Белогородской тергромаде хотят поднять стоимость воды КП "Святопетровское". Цена на централизованное водоснабжение вырастет на 15%, а на водоотвод — на 47%.

Поэтому подробную информацию о тарифах лучше уточнять у ваших поставщиков.

Коммуналка в Украине дорожает

За год — с мая 2023-го по май 2024-го — в Украине значительно выросла стоимость коммунальных услуг. В общем тарифы возросли на 18,6%.

К примеру электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а услуги по управлению многоквартирными домами – на 9%.

Также подоражали содержание и ремонт жилья – на 4% и уборка мусора – на 3,1%. Об этом сообщили в Госстате.

В то же время тарифы на воду, канализацию, газ и горячую воду/отопление остались на прежнем уровне.

Отметим, что тарифы на тепло и газ были зафиксированы на довоенном уровне в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину и останутся таковыми до окончания военного положения.

Также на установленном уровне останутся тарифы на водоснабжение и отвод, услуги ЖЭКов и вывоз мусора.

Напомним, нардеп Олег Семинский подчеркнул, что тарифы останутся неизменными до конца года. Он убежден, что точно не возрастут цены на газ, ведь у Украины есть определенный запас. В то же время, по его словам, МВФ уже намекает на необходимость снятия моратория на поднятие тарифов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько платит за свет среднестатистическая семья после повышения тарифов с 1 июня 2024. В среднем одно домохозяйство потребляет не более 200 кВт*ч в месяц.