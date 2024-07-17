Электросчетчик дает неправильные показания: что делать и куда обращаться

Со временем электрические счетчики могут выходить из строя

Важно регулярно следить за показаниями своего счетчика, так как его точность напрямую влияет на учет потребленной энергии. Неправильная работа устройства может привести к переплатам, создавая лишние финансовые обременения.

На Facebook-странице YASNO рассказали украинцам, что делать и куда обращаться, если счетчик начал неправильно показывать потребляемую электроэнергию. Эти советы помогут избежать потенциальных проблем.

Что делать, если электросчетчик дает неправильные показания

Потребителям рассказали, что при проблемах со счетчиком необходимо, в первую очередь, обратиться к своему оператору системы распределения (ОСР). Именно они занимаются техническими вопросами, а именно заменой и проверкой счетчиков. Контакты ОСР можно просмотреть по этой ссылке.

Поставщики электроэнергии, например, YASNO, обрабатывают данные по потреблению электроэнергии клиента, потом передают информацию ОСР. На ее основе YASNO применяет действующий тариф, производит начисления и отправляет клиентам счета, чтобы не было никаких ошибок в расчетах.

Также украинцам напомнили, что важно вовремя передавать показания электросчетчиков, чтобы суммы в коммунальных платежах были только за фактически потребленный свет. Показатели следует передавать за два дня до конца месяца и в течение трех дней следующего.

"Телеграф" писал ранее, кто и зачем проводит поверку счетчиков на воду. Предлагаем узнать об этой процедуре подробнее.