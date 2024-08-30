Скільки українці платитимуть за комуналку з 1 вересня: все про тарифи на світло, газ та воду

Зібрали в одному матеріалі детальну інформацію про кожен вид тарифу

Нещодавнє підвищення тарифів на світ відчутно вдарило по бюджету пересічних українців. Однак у вересні ціни на послуги ЖКГ залишаться більш-менш стабільними і чекати на несподівані зміни абонентам не варто.

"Телеграф" зібрав для вас в одному матеріалі все, що стосується тарифів на комунальні послуги. Про діючі ціни на світло, газ та воду читайте нижче.

Тарифи на електроенергію з 1 вересня

На засіданні уряду 31 травня було ухвалено рішення про встановлення єдиної фіксованої ціни для індивідуальних та колективних споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год. без диференціації за обсягами споживання.

Дія тарифу розпочалася 1 червня та триватиме до 30 квітня 2025 року. Тобто у вересні ціна на електроенергію не зміниться і становитиме 4,32 грн/кВт*год для всіх побутових споживачів.

Щодо опалювального сезону, то з 1 жовтня 2024 року по 1 квітня 2025 року урядом передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки на рівні 2,64 кВт*год.

Пільги діятимуть у разі споживання ними у цей період до 2000 кВт*год електроенергії на місяць.

Також нікуди не подівся "нічний тариф". Так, за умови наявності двозонного лічильника ціна на світло становитиме 2,16 грн за кВт*год у нічний час.

Тарифи на газ з 1 вересня

Компанія "Нафтогаз" продовжила дію свого тарифу "Фіксований" щонайменше до 30 травня 2025 року. Включаючи цю дату, тариф для 12 млн домогосподарств, що користуються послугами компанії, залишиться незмінним — 7,96 грн (з ПДВ) за кубометр газу.

Тарифи на газ з 1 вересня для споживачів інших 11 газопостачальних компаній коливатимуться від 7,70 до 9,99 грн.

При цьому газопостачальні компанії не змінили цінники на "блакитне паливо" для побутових споживачів. Тобто тариф залишився тим самим у всіх.

Тарифи на воду з 1 вересня

Ситуація на ринку водопостачання та водовідведення дещо складніша. Так, у великих містах тарифи на воду для населення з 1 вересня залишаються незмінними, тобто на рівні січня 2022 року.

Наразі ціна за куб води в Україні варіюється від 24,52 до 45,97 гривень. Відповідно у великих містах і надалі діятимуть ці тарифи.

Таке рішення обумовлено дією мораторію Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Проте мораторій не поширюється на невеликі міста та містечка, де місцева влада підвищує тарифи на воду без погодження з НКРЕКУ.

Наприклад, вже відомо про те, що в низці міст Київської області планують оновити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Так, у Білогородській тергромаді хочуть підняти вартість води КП "Святопетрівське". В цьому випадку ціна для споживачів на централізоване водопостачання зросте на 15%, а на водовідведення — на 47%.

Тому детальнішу інформацію про тарифи краще уточнювати у ваших постачальників.

Комуналка в Україні дорожчає

За рік – з травня 2023-го по травень 2024-го – в Україні значно зросла вартість комунальних послуг. Загалом тарифи зросли на 18,6%.

Наприклад, електроенергія подорожчала відразу на 63,6%, а послуги з управління багатоквартирними будинками – на 9%.

Також подорожчали утримання та ремонт житла – на 4% та прибирання сміття – на 3,1%. Про це повідомили у Держстаті.

Водночас тарифи на воду, каналізацію, газ та гарячу воду/опалення залишилися на колишньому рівні.

Зазначимо, що тарифи на тепло та газ були зафіксовані на довоєнному рівні на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну і залишаться такими до закінчення воєнного стану.

Також на встановленому рівні залишаться тарифи на водопостачання та відведення, послуги ЖЕКів та вивіз сміття.

Нагадаємо, нардеп Олег Семінський наголосив, що тарифи залишаться незмінними до кінця року. Він переконаний, що точно не зростуть ціни на газ, адже Україна має певний запас. Водночас, за його словами, МВФ уже натякає на необхідність зняття мораторію на підвищення тарифів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки платить за світло середньостатистична родина після підвищення тарифів з 1 червня 2024 року. У середньому одне домогосподарство споживає не більше 200 кВт*год на місяць.