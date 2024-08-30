Осталось подождать считанные дни: в Раде рассказали, когда стабилизируют работу энергосистемы

Украинские энергетики продолжают восстановительные работы

Уже через неделю энергетическая система Украины вернется к режиму работы, который был до массированного обстрела 26 августа. Энергетики работают над тем, чтобы постепенно сокращать продолжительность отключений электроэнергии.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил народный депутат Сергей Нагорняк. Он отметил, что энергетики в течение недели могут локализовать последствия последних обстрелов и возобновить стабильную работу системы.

Нагорняк подчеркнул, что в начале 2023 года возникала проблема с дефицитом трансформаторов высокой мощности. Однако, по его словам, эта проблема уже решена.

"И "Укрэнерго", и другие наши энергогенерирующие компании: "Укргидроэнерго" и ТЭС, владельцы (как частные, так и государственные) наладили коммуникацию с производителями оборудования. Поэтому острой проблемы в поставке оборудования нет", — отметил нардеп.

Напомним, руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинские энергетики прогнозируют тяжелую зиму в этом году на фоне регулярных обстрелов энергетических систем и длительных отключений света. Однако гуманитарной катастрофы, которой все боятся, скорее всего, не будет.