Зима без света пугает украинцев: будут спасаться радикальными методами — СМИ

Состояние энергосистемы Украины крайне тяжелое

Регулярные атаки России на энергетику и неутешительные прогнозы на зиму 2024-2025 могут заставить около 400 тысяч украинцев покинуть страну. Некоторые люди планируют проводить зиму на дачах или в селах, где есть газ и меньше отключений света.

Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что состояние энергосистемы Украины крайне тяжелое и требует много времени и ресурсов для восстановления.

"До конца года получить эти дополнительные мощности практически невозможно", — говорит Денис Саква, энергетический аналитик киевского инвестбанка Dragon Capital.

К тому же, если Украине удастся децентрализовать производство электроэнергии, Кремль может перенести свои ракетные и беспилотные атаки на газораспределительную систему, чтобы прервать поставки топлива. В этом году уже возросла частота авиаударов России по таким объектам.

Однако удары по энергетике и повышение тарифов воспринимаются украинцами плохо. До сих пор, по данным издания, есть люди, которые видят в ограничениях и отключениях света коррупцию и способ наживиться.

"Правительство усилило давление, почти удвоив в июне тарифы на электроэнергию, что усилило общественный гнев. Неспособность обеспечить страну электричеством может ускорить и без того слабую поддержку украинского правительства", — пишет агентство.

Издание отмечает, что примерно 400 тысяч украинцев уедут за границу из-за проблем со светом до конца года.

"С приближением холодов я все чаще думаю о том, что, возможно, мне придется уехать за границу, чтобы провести зиму. Отсутствие электроэнергии, кроме бытовых трудностей, не позволяет строить планы в и без того нестабильной среде", — говорит переводчица Валерия Светина.

Ранее "Телеграф" писал, будет ли блэкаут зимой этого года, рассказали в "Укрэнерго".