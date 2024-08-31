Зима без світла лякає українців: будуть рятуватись радикальними методами - ЗМІ

Стан енергосистеми України вкрай важкий

Регулярні атаки Росії на енергетику та невтішні прогнози на зиму 2024-2025 можуть змусити приблизно 400 тисяч українців покинути країну. Деякі люди планують проводити зиму на дачах чи у селах, де є газ та менше відключень світла.

Про це пише Bloomberg. Зазначається, що стан енергосистеми України вкрай важкий і потребує багато часу та ресурсів для відновлення.

"До кінця року отримати ці додаткові потужності практично неможливо", — говорить Денис Саква, енергетичний аналітик київського інвестбанку Dragon Capital.

До того ж, якщо Україні вдасться децентралізувати виробництво електроенергії, Кремль може перенести свої ракетні та безпілотні атаки на газорозподільну систему, щоб перервати постачання палива. Цього року вже зросла частота авіаударів Росії по таких об'єктах.

Проте удари по енергетиці та підняття тарифів сприймаються українцями погано. Й досі, за даними видання, є люди, які бачать в обмеженнях та відключеннях світла корупцію та спосіб наживитися.

"Уряд посилив тиск, майже подвоївши в червні тарифи на електроенергію, що посилило громадський гнів. Нездатність забезпечити країну електрикою може прискорити і без того слабку підтримку українського уряду", — пише агентство.

Видання наголошує, що приблизно 400 тисяч українців поїдуть за кордон через проблеми зі світлом до кінця року.

"З наближенням холодів я все частіше думаю про те, що, можливо, мені доведеться поїхати за кордон, щоб провести зиму. Відсутність електроенергії, окрім побутових труднощів, не дає можливості будувати плани в і без того нестабільному середовищі", — каже перекладачка Валерія Свєтіна.

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