Не дружній вогонь: на Заході назвали ймовірну причину катастрофи українського F-16

Є два основні варіанти

Причиною катастрофи українського F-16 під час відбиття російської ракетної атаки не був дружній вогонь. Але незалежно від причин цей інцидент став великою трагедією для України.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times. Зазначається, що версію зі збиттям літака системою Patriot висловив один із західних чиновників.

Видання зазначає, що два високопоставлених американських військових повідомили, що це швидше за все не відповідає дійсності. За їхніми словами, швидше за все причиною стала помилка пілота або несправність літака.

Таку думку озвучив і колишній офіцер Повітряних сил України Анатолій Храпчинський.

"До втрати F-16 могло призвести багато чого, зокрема технічний стан літака, помилка пілота, зовнішні фактори", — сказав він.

За його словами, Україна воює проти країни, яка здатна один раз запустити понад дві сотні крилатих та балістичних ракет та дронів, тому в таких умовах втрати будуть неминучими.

Як повідомлялося раніше, літак зазнав аварії 26 серпня, під час російської масованої ракетної атаки. Відомо, що під час цього інциденту загинув пілот Олександр Месь, відомий як "Мунфіш".