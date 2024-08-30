Что такое система "свой-чужой" и могла ли она привести к гибели F-16? Объяснение эксперта

В списке причин гибели самолет есть дружественный огонь, но есть нюансы

Разбор потери первого украинского F-16, случившейся 26 августа, вызвал очередной скандал с участием народного депутата Марьяны Безуглой. Ее заявление о том, что истребитель был поражен украинской системой ПВО вызвал негативную реакцию командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука и украинского общества.

На деле же, поражение F-16 украинским ЗРК Patriot является лишь одной из возможных причин гибели самолета и пилота подполковника Алексея Меся. Об этом "Телеграфу" сообщил эксперт в вопросах авиации, средств радиоэлектронной борьбы и ПВО Анатолий Храпчинский.

"Любой самолет, и F-16 не исключение, оборудован специальным устройством – транспондером, на который поступает сигнал от радара. В ответ с самолета на РЛС идет сигнал с кодами, которые являют собой специальный шифр, и некоторые данные о самолете – высоту, направление полета и прочее. В автоматическом режиме радар сличает полученный шифр с имеющейся базой данных и идентифицирует самолет как "свой", "чужой", "неопознанный" или "нуждающийся в проверке". После этого специалисты уже принимают некое решение, исходя из расшифровки полученного кода", — объясняет принцип действия системы опознания "свой-чужой" Анатолий Храпчинский.

Также, как подчеркивает эксперт, и F-16 и ЗРК Patriot подключены к протоколу Link 16, специальной боевой информационной системе тактического обмена данными в США и ряда стран НАТО. В рамках нее РЛС и самолет обмениваются еще бо́льшим массивом информации, что позволяет более уверенно опознать дружественную технику.

Как подчеркнул собеседник "Телеграфа", в системе "свой-чужой" могут случаться ошибки. Яркий пример тому – регулярные потери ВКС РФ от "дружественного огня". Но это объясняется ошибками российской стороны, неудачно "позаимствовав" подобную систему у Запада. Наконец, систему опознания можно просто отключить, как собственно и сделали бойцы ЧВК "Вагнера" во время своего неудачного мятежа 23-24 июня 2023 года. Результатом этого стало уничтожение одного самолета Ил-76 и шести вертолетов ВС РФ.

"Потеря F-16 могла быть вызвана массой причин – техническое состояние самолета, ошибка пилота, внешние факторы — в ходе уничтожения российской ракеты ее обломки могли попасть в важный узел истребителя. В момент расследования рассматриваются все версии, и "дружественный огонь" также в их числе. Но я считаю, что Марьяна Безуглая сознательно акцентировала внимание на возможной самой больной и резонансной причине, чтобы получить еще один повод для личных обвинений командования Воздушных сил Украины", — подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Тем временем заявление Марьяны Безуглой об уничтожении F-16 украинской ПВО, было с восторгом встречено российской пропагандой и с негодованием – украинцами.