Дмитрука могут лишить мандата? Стефанчук назвал условия (видео)

Вопрос досрочного лишения народных депутатов их мандата осуществляется на основании семи пунктов, предусмотренных в статье 81 Конституции

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук прокомментировал побег народного депутата Артема Дмитрука, против которого возбуждено два уголовных производства в Украине. По его словам, вопрос о лишении Дмитрука мандата будет рассматриваться согласно требованиям Конституции Украины.

"Народный депутат Дмитрук ни в какую командировку от Верховной Рады не направлялся, потому что об этом много говорили. Человек совершил этот акт. Насколько я проинформирован, сведения об этом уже внесены в государственный реестр уголовных производств, осуществляется расследование, и по его результатам будут приниматься решения, в том числе, в украинском парламенте", — заявил Стефанчук на Форуме "Украина 2024. Независимость".

Он подчеркнул, что вопрос досрочного лишения народных депутатов их мандата осуществляется на основании семи пунктов, предусмотренных в статье 81 Конституции. Если будут основания, за парламентом "затяжек" не будет, добавил Стефанчук. Он объяснил, почему в вопросе лишения Дмитрука мандата важно действовать по нормам Конституции.

"Потому что все предыдущие лишения депутатов их мандатов они происходили в полном соответствии с Конституцией, и мы спокойны, даже после того, как народный депутат Медведчук, предатель Украины, подал иск против Верховной Рады Украины", — отметил Стефанчук.

Напомним, 25 августа, в Офисе Генпрокурора сообщили об объявлении подозрения действующему депутату Украины Артему Дмитруку. По данным следствия, в Одессе он напал на милиционера и пытался забрать у него оружие. Кроме того, нардеп напал на военнослужащего в Киеве, нанеся ему телесные повреждения.

В тот же день стало известно, что Дмитрук уехал за границу. Как сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" представитель ГНСУ Андрей Демченко, ДБР сообщило о возбуждении уголовного дела по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом. Сам Дмитрук ранее заявлял, что подозрение ему не вручали.

Как сообщал "Телеграф", Дмитрук заявил, что в Европе членов его семьи якобы пытались похитить. Речь идет о жене, матери и двоих детях.