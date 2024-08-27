Бегство с позором: в Раде объяснили, почему лишить Дмитрука мандата будет непросто

Кейс Дмитрука оказался похож на историю с Тищенко

Народный депутат Артем Дмитрук, являющийся фигурантом уголовного дела и как раз накануне вручения подозрения сбежавший за границу, пока не может быть лишен мандата. Причина в том, как он попал в Верховную Раду. Это в комментарии "Телеграфу" объяснил Николай Княжицкий — председатель подкомитета по культурной политике комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.

— Аппарат Верховной Рады сообщил, что народный депутат Артем Дмитрук в командировку за границу не направлялся. Плюс уже есть заявления силовых структур, публикации в медиа. Так что однозначно речь идет о нелегальном и незаконном выезде за границу. И это связано очевидно с тем, что нардепу должны были сообщить подозрение в избиении военного и правоохранителя. Если бы он в этой ситуации пошел на фронт, сказал, что не хочет быть депутатом, потому что, возможно, совершал ошибки, я бы к этому отнесся с пониманием. А когда человек, имеющий представительский мандат, покидает свою страну во время войны, это позор.

При этом, к сожалению, невозможно его лишить депутатские полномочия. Если бы он был избран по партийному списку, то делегировавшая его партия могла бы отозвать его в ВР. Но поскольку он является депутатом-мажоритарщиком (избран от партии "Слуга народа" в округе №133 (Киевский район Одессы), из фракции партии в ВР был исключен в ноябре 2021 года. — Авт .), этого сделать нельзя, — резюмировал Княжицкий. .

Кейс Дмирука похож на ситуацию с бывшим "слугой" Николаем Тищенко, который также является фигурантом уголовных дел из-за незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего. Его подробно разбирал "Телеграф", объясняя, что в соответствии с Конституцией и нормами закона "О статусе народного депутата Украины" существует несколько причин для того, чтобы народный избранник был лишен мандата.

В случае с Тищенко и Дмитруком нужно, чтобы они сами написали заявление на составление мандата и его рассмотрела ВР, или чтобы вступило в законную силу решение суда с обвинительным приговором в отношении депутата. Оба варианта пока выглядят ввиду обстоятельств маловероятными.

При этом сегодня, как сообщал "Телеграф", спикер парламента Руслан Стефанчук подчеркнул: Рада не будет медлить, если будут основания для лишения Дмитрука мандата.