Мобилизация пенсионеров: берут ли в армию бывших полицейских

Служащих на пенсии переводят со специального учета

При общей мобилизации на военную службу могут привлечь определенную категорию лиц. Это касается и правоохранителей, которые уже вышли на пенсию.

Председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский подчеркивает, что этот вопрос является манипулятивным. Пишет Украинское радио.

Согласно действующему законодательству Украины, никаких ограничений на мобилизацию бывших работников правоохранительных органов нет. Это значит, если полицейский ушел на пенсию в 40-45 лет после службы, его могут мобилизовать на общих основаниях.

По словам Вениславского, их всех переводят по специальному учету на общий военный учет.

"Если полицейский по состоянию здоровья признается пригодным к военной службе, то он подлежит мобилизации на общих основаниях", — говорит он.

Напоминаем, что в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" произошли определенные изменения в мобилизации полицейских. Они должны перейти из специального учета на всеобщий военный учет, но это не приравнивается к их мобилизации.

Согласно документу, работники Национальной полиции не могут получить отсрочку от призыва, но для них есть функция бронирования.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать пенсионеров МВД. Согласно новому законодательству о мобилизации в Украине, пенсионеры силовых структур должны также состоять на военном учете.