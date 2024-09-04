Снят или исключен из военного учета: обязательно ли обновлять данные в ТЦК

Определенная категория мужчин становится на специальный учет

Украинские граждане должны помнить, что отметка "снятая с военного учета" вовсе не означает освобождения от мобилизационных обязанностей. Наоборот, лица, получившие эту отметку в своих военно-учетных документах, должны выполнить ряд обязательных процедур, чтобы оставаться в рамках законодательства.

Как сообщают "Факты ICTV", снятие с учета является требованием в случае смены места жительства, когда гражданин переезжает в другой регион. В таких ситуациях необходимо встать на учет в новом территориальном центре комплектования по месту жительства.

Это правило также касается военнообязанных, находящихся за границей более трех месяцев, или вступивших на службу в правоохранительные органы или структур гражданской защиты (их берут на специальный учет).

После снятия с учета, лицо должно обновить данные в ТЦК в течение семи дней . Важно помнить, что даже временная утрата военнообязанного статуса не освобождает от обязанности явиться в новый ТЦК или соответствующее учреждение для последующей регистрации.

Обновление данных для исключенных из учета

Получив статус "исключен из военного учета", мужчина перестает быть военнообязанным. Это означает, что его не могут мобилизовать и он не подлежит военным обязанностям.

Кого исключают из военного учета:

лиц, не пригодных к военной службе в военное время по заключению врачебной комиссии. Но в таком случае у человека должна быть соответствующая справка – заключение ВВК о непригодности;

мужчин, которые достигли определенного возраста и не могут быть призваны в ряды ВСУ. Пока это возраст 60 лет;

лиц, прекративших гражданство Украины;

осужденных к лишению свободы из-за тяжкого преступления.

Когда человека исключают из учета, его военный билет остается у него, но в нем обязательно ставят штамп, что он больше не военнообязан.

Важно проверить, отображена ли информация о вашем освобождении от военной службы в электронном реестре "Оберег". Если такой информации там нет, а в вашем военном билете нет соответствующей отметки, вам необходимо обратиться в ТЦК для внесения необходимых изменений.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли оформить отсрочку, если не встал на военный учет. Получить отсрочку можно только, если есть на то основание.