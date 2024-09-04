Можно ли оформить отсрочку, если не стал на военный учет: объяснение юриста

Получить отсрочку можно только если на то есть основание

Во время военного положения в Украине некоторые мужчины могут получить отсрочку от мобилизации. Согласно законодательству, регулирующему вопросы военной службы, мобилизации и военного учета, определенные категории мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут не быть призваны в ряды ВСУ из-за состояния здоровья или семейных обстоятельств.

Адвокат Яна Меюс в своем сообщении в соцсети рассказала, имеют ли право на отсрочку те, кто не стоит на военном учете или был с него снят. По ее словам, мужчина сначала должен стать на учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Только после этого гражданин может подать документы для подтверждения права на отсрочку, если для этого есть основания.

Отметим, кто может оформить отсрочку. По закону ее могут получить мужчины, которые:

имеют проблемы со здоровьем, что подтверждено выводами медицинской комиссии;

являются родителями трех и более несовершеннолетних детей или родителями-одиночками, воспитывающими ребенка без помощи другого родителя;

являются опекунами несовершеннолетних детей или лиц с инвалидностью;

воспитывают ребенка с инвалидностью или ребенка, которому недавно была установлена инвалидность;

те, кто заботятся о больных членами семьи.

Также на отсрочку могут рассчитывать другие категории граждан. В этот список входят и внутренне перемещенные лица.

Напомним, что Кабинет Министров Украины внес изменения в процедуру получения отсрочки от мобилизации. Это коснулось лиц, ухаживающих за больными родственниками.

Согласно новым правилам, мужчины, ухаживающие за больными родителями жены (или жены мужа), должны подтвердить, что никто другой из семьи не может заменить их в уходе.

Впрочем, если мужчина ухаживает за женой, ребенком или своими родителями, ему не нужно указывать в заявлении о других трудоспособных родственниках, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход.

Ранее Телеграф писал, что Кабмин утвердил новый образец заявления на отсрочку от мобилизации. Эта новая форма едина для всех, кто оформляет отсрочку через комиссию при ТЦК и СП.