Знятий або виключений з військового обліку: чи обов'язково оновлювати дані в ТЦК

Певна категорія чоловіків стає на спеціальний облік

Українські громадяни повинні пам'ятати, що позначка "знятий з військового обліку" зовсім не означає звільнення від мобілізаційних обов'язків. Навпаки, особи, які отримали цю позначку у своїх військово-облікових документах, повинні виконати ряд обов'язкових процедур, щоб залишатися у рамках законодавства.

Як повідомляють "Факти ICTV", зняття з обліку є вимогою у випадку зміни місця проживання, коли громадянин переїжджає до іншого регіону. В таких ситуаціях необхідно стати на облік у новому територіальному центрі комплектування за місцем нового проживання.

Це правило також стосується військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном понад три місяці, або тих, хто вступив на службу до правоохоронних органів чи структур цивільного захисту (їх беруть на спеціальний облік).

Після зняття з обліку особа має оновити дані у ТЦК протягом семи днів . Важливо пам'ятати, що навіть тимчасова втрата статусу військовозобов'язаного не звільняє від обов'язку з'явитися до нового ТЦК або відповідної установи для подальшої реєстрації.

Оновлення даних для виключених з обліку

Отримавши статус "виключений з військового обліку", чоловік перестає бути військовозобов'язаним. Це означає, що його не можуть мобілізувати та він не підлягає військовим обов'язкам.

Кого виключають з військового обліку:

осіб, які не придатні до військової служби у воєнний час за висновком лікарської комісії. Але в такому випадку у людини повинна бути відповідна довідка – висновок ВЛК про непридатність;

чоловіків, які досягли певного віку і не можуть бути призвані до лав ЗСУ. Наразі це вік 60 років;

осіб, які припинили громадянство України;

засуджених до позбавлення волі через тяжкий злочин.

Коли людину виключають з обліку, її військовий квиток залишається у неї, але в ньому обов'язково ставлять штамп про те, що вона більше не є військовозобов'язаною.

Важливо перевірити, чи інформація про ваше звільнення від військової служби відображена в електронному реєстрі "Оберіг". Якщо такої інформації там немає, а у вашому військовому квитку немає відповідної відмітки, вам необхідно звернутися до ТЦК для внесення необхідних змін.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна оформити відстрочку, якщо не став на військовий облік. Отримати відстрочку можна лише, якщо на те є підстава.