Придется часами сидеть без света: графики отключений в Днепре 3 сентября
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Энергетики призывают украинцев экономно потреблять электроэнергию
Во вторник, 3 сентября, в Днепре и области для поддержания равновесия в энергосистеме снова будут применены графики стабилизационных отключений света. В течение суток будут поочередно действовать две и одна очереди отключений.
Графики опубликовали компании, осуществляющие поставку электроэнергии в Днепре — " ДТЭК Днепровские электросети " и ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК". Соответствующая информация размещена на их страницах в соцсетях.
В случае ухудшения ситуации в сети, могут быть введены дополнительные светло-серые графики отключений. Это означает, что время без электроэнергии может увеличиться, а количество отключений – возрасти.
Кроме того, не исключено использование аварийных графиков отключения света. Это произойдет, если дефицит мощностей в сети увеличится.
Графики отключений электроэнергии от ДТЭК таковы:
"Пожалуйста, экономно потребляйте электроэнергию — это поможет уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений", — призывают энергетики.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что министр энергетики Галущенко сделал неутешительное заявление о свете. По его словам, ситуация с єлектроснабжением в Украине сейчас сложная.