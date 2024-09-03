Придется часами сидеть без света: графики отключений в Днепре 3 сентября

Энергетики призывают украинцев экономно потреблять электроэнергию

Во вторник, 3 сентября, в Днепре и области для поддержания равновесия в энергосистеме снова будут применены графики стабилизационных отключений света. В течение суток будут поочередно действовать две и одна очереди отключений.

Графики опубликовали компании, осуществляющие поставку электроэнергии в Днепре — " ДТЭК Днепровские электросети " и ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК". Соответствующая информация размещена на их страницах в соцсетях.

В случае ухудшения ситуации в сети, могут быть введены дополнительные светло-серые графики отключений. Это означает, что время без электроэнергии может увеличиться, а количество отключений – возрасти.

Кроме того, не исключено использование аварийных графиков отключения света. Это произойдет, если дефицит мощностей в сети увеличится.

Графики отключений электроэнергии от ДТЭК таковы:

"Пожалуйста, экономно потребляйте электроэнергию — это поможет уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений", — призывают энергетики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что министр энергетики Галущенко сделал неутешительное заявление о свете. По его словам, ситуация с єлектроснабжением в Украине сейчас сложная.