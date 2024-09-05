Харківський банкір працював на Росію: СБУ затримала чергового агента, що він готував

Йому загрожує довічне ув'язнення

У Харкові затримано банкіра, який брав учать у підготовці ракетних ударів по обласному центру. Чоловік працював на громадянина РФ.

Як повідомляє пресслужба Служби безпеки України (СБУ), 1 липні 2024 року затримали російського шпигуна, який співпрацював з керівником відділу однієї місцевої філії популярного банку.

"За вказівкою росіянина фігурант розвідував локації українських захисників, які залучені до оборони Харкова. Для цього зрадник об’їжджав територію міста на власному авто і приховано фіксував розташування військових об’єктів на телефонну камеру. Крім того, фігурант збирав для окупантів інформацію про місця та наслідки повітряних ударів РФ по місту", — йдеться у повідомлені.

Отриманні дані він передавав російському шпигуну через месенджер, а також під час особистих зустрічей. Після кожної такої зустрічі банкір "підчищав" свої переписки, видаляючи повідомлення.

"Утім, така конспірація не допомогла фігуранту. Після викриття російського шпигуна контррозвідка СБУ затримала також його інформатора", — додають у пресслужбі.

Правоохоронці під час обшуків у зрадники знайшли телефон, за допомогою якого він "зливав" дані про ЗСУ та обстріли.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Злочинні дії росіянина кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, серед яких – ч. 1 ст. 114 (шпигунство).

Наразі обидва фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує від 15 років ув’язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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