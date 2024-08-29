Вычислили по запаху: в Запорожье за поджог авто военного задержали несовершеннолетних

Задержанным грозит до 8 лет заключения

В Запорожье полицейские совместно с сотрудниками СБУ задержали двоих несовершеннолетних парней, которые подожгли автомобиль военного. Они действовали по заказу представителей российских спецслужб

Как сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области, в одном из мессенджеров несовершеннолетний студент получил предложение "заработка". За уничтожение автомобилей военнослужащих ВСУ или ТЦК предлагали деньги.

Он предложил своему товарищу-сверстнику взяться за "дело", и тот согласился. Они получили указания от российского куратора и приобрели легковоспламеняющееся вещество. В одном из районов областного центра злоумышленники установили потенциальные цели для уничтожения – два автомобиля на черных номерах и согласовали их поджог со своим российским куратором.

Ребята облили один внедорожник легковоспламеняющимся веществом и подожгли. Однако они не успели отчитаться о проделанной "работе". Их задержали с поличным.

Около пяти часов в полицию поступило сообщение о поджоге автомобиля военного на улице Европейской. Во время обследования близлежащей территории патрульные обнаружили двух парней, от которых чувствовался характерный запах бензина. Также в телефоне одного из граждан инспекторы обнаружили видео, указывающее на его причастность к поджогу автомобиля.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали группу молодых людей, которые по заказу ФСБ РФ поджигали автомобили украинских военных. За две недели они пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников.