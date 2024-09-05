Мобилизуют ли с язвой желудка: с какими болезнями не призывают в армию

Основанием для получения отсрочки могут стать проблемы с печенью

В Украине идет общая мобилизация, под которую подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Однако некоторые категории мужчин могут получить отсрочку от призыва по состоянию здоровья.

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", определенные заболевания являются основанием для освобождения от воинского долга. В частности, в этот список попали некоторые заболевания органов пищеварения.

Не мобилизуют лица со следующими диагнозами:

челюстно-лицевые аномалии, кроме врожденных; аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций

Также право на отсрочку имеют мужчина с любым видом грыжи. Это может быть паховая, бедренная, пупочная, брюшная стенка, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости.

Напомним, что призыву не подлежат лица с травмами позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов (со значительными нарушениями функций).

Ранее "Телеграф" писал, берут ли в армию с остеохондрозом. Законодательство четко определяет список заболеваний, которые могут стать основанием для отсрочки от военной службы.