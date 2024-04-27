"Не можем никого заставить": в Польше прокомментировали возвращение мужчин в Украину

В Польше временно приостановлен прием новых заявлений от мужчин призывного возраста

После заявлений о том, что украинским беженцам в Польше будет продолжена защита до 30 июня, посол Украины Василий Зварыч сообщил, что официальный Киев не обращался к стране по поводу возвращения украинских мужчин призывного возраста. По его словам, украинцам необязательно возвращаться из Польши, чтобы встать на военный учет.

Страна пытается рассмотреть дистанционный формат. Об этом Василий Зварыч говорил в интервью TVN 24.

"Мы не можем никого заставить. Для нас главное, чтобы реализация акта о мобилизации была эффективной и прозрачной, чтобы все знали, о чем идет речь. Поэтому мы работаем над тем, чтобы разъяснить нашим гражданам, о чем идет речь", — сказал он. .

По его словам, Киев не обращался с просьбой в транспортировке граждан, у которых будут просрочены документы к польской стороне.

"Давайте подождем. Думаю, все пройдет нормально, без паники", – сказал посол.

Зварыч отметил, что временно приостановлен прием новых заявлений от мужчин призывного возраста, для технической подготовки. Он подчеркнул, что с 16 мая закон о мобилизации вступит в силу, к тому времени каждый будет знать, как обновить свои данные.

"Есть идея, что это можно было бы сделать дистанционно", — подытожил политик.

Ранее "Телеграф" писал, что в Европе задумались о будущем украинских студентов из-за нового закона о мобилизации.