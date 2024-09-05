Чи будуть повертати з Чехії українців призовного віку: посол України дав відповідь

В Чехії постійно проживає не менше ніж 253 тисячі чоловіків з України

Громадян України призовного віку, які перебувають за кордоном, примусово повертати додому не планується. Зокрема це стосується чоловіків, які зараз перебувають на території Чехії.

Про це заявив посол України в Чехії Василь Зварич у коментарі "Радіо Свобода". Він запевнив, що про примусові заходи повернення мови не йде, особливо для тих, хто вже досяг мобілізаційного віку.

"Звісно, мотивація – це свідомість кожного громадянина України. Ми вважаємо, що всі громадяни України незалежно від місця проживання мають один обов’язок перед державою – це захист Вітчизни… Звичайно, це вибір кожного громадянина, який із тих чи інших причин опинився за межами своєї країни. Наше завдання як держави – це створити умови громадянам, які хочуть захищати свою державу в Україні, створити всі умови для такого повернення", – зазначив він.

Видання нагадує, що за інформацією міністерства внутрішніх справ Чехії в країні постійно проживають 253 тисячі чоловіків з України. З них понад 95 тисяч чоловіків – віком від 18 до 65 років.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав про те, що раніше у Польщі заявили про готовність допомогти Україні повернути військовозобов’язаних чоловіків додому. Але наголосили, що зробити примусово вони цього не зможуть.

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував домовленості щодо повернення українських чоловіків між Україною та Польщею. За його словами, країна-союзниця вже розпочала рекрутинговий проєкт.