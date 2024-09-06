Мобилизации не подлежат мужчины с болезнями сердца: список диагнозов
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С определенной стадией гипертонии человека не призовут
В Украине идет общая мобилизация, однако некоторые категории граждан не подлежат призыву по состоянию здоровья. Законодательство четко определяет список заболеваний, которые могут стать основанием для отсрочки от военной службы.
В список, в частности, входят болезни сердечно-сосудистой системы. Эти ограничения прописаны в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Согласно законодательству, непригодными к военной службе могут быть мужчины, имеющие:
- сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;
- сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца;
- гипертонической болезнью III стадии.
Кроме того, отсрочку от призыва получают мужчины, перенесшие инсульт или инфаркт. Также не подлежат призыву граждане с тяжелыми заболеваниями артерий, вен и лимфатических узлов, если эти заболевания сопровождаются значительными нарушениями кровообращения.
Напоминаем, что в армию не берут с некоторыми заболеваниями кожи. Основанием для признания лица непригодным к военной службе такие диагнозы, как:
- диффузный нейродермит (атопический дерматит) с выраженной лихенификацией кожи;
- пузырчатка обычная;
- герпетиформный дерматит;
- распространенный постоянно рецидивирующий бляшечный псориаз;
- псориатическая эритродермия.
Отметим, важно, чтобы диагноз был подтвержден медицинской документацией и заключением военно-врачебной комиссии.
Ранее "Телеграф" писал, мобилизуют ли с язвой желудка. Определенные заболевания органов пищеварения являются основанием для освобождения от воинского долга.