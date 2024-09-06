Мобилизации не подлежат мужчины с болезнями сердца: список диагнозов

С определенной стадией гипертонии человека не призовут

В Украине идет общая мобилизация, однако некоторые категории граждан не подлежат призыву по состоянию здоровья. Законодательство четко определяет список заболеваний, которые могут стать основанием для отсрочки от военной службы.

В список, в частности, входят болезни сердечно-сосудистой системы. Эти ограничения прописаны в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно законодательству, непригодными к военной службе могут быть мужчины, имеющие:

сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца;

гипертонической болезнью III стадии.

Кроме того, отсрочку от призыва получают мужчины, перенесшие инсульт или инфаркт. Также не подлежат призыву граждане с тяжелыми заболеваниями артерий, вен и лимфатических узлов , если эти заболевания сопровождаются значительными нарушениями кровообращения.

Напоминаем, что в армию не берут с некоторыми заболеваниями кожи. Основанием для признания лица непригодным к военной службе такие диагнозы, как:

диффузный нейродермит (атопический дерматит) с выраженной лихенификацией кожи;

пузырчатка обычная;

герпетиформный дерматит;

распространенный постоянно рецидивирующий бляшечный псориаз;

псориатическая эритродермия.

Отметим, важно, чтобы диагноз был подтвержден медицинской документацией и заключением военно-врачебной комиссии.

Ранее "Телеграф" писал, мобилизуют ли с язвой желудка. Определенные заболевания органов пищеварения являются основанием для освобождения от воинского долга.