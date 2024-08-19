Новые правила мобилизации: с какими болезнями не берут в армию

Диагноз должен быть подтвержден выводом ВВК

Недавние изменения в законодательстве Украины о мобилизации внесли коррективы в процедуру определения пригодности к военной службе. Несмотря на это, перечень заболеваний, освобождающих от военной службы, остался в силе.

Так, в армию не берут с некоторыми заболеваниями кожи. Согласно приказу Министерства обороны Украины №262, является основанием для признания лица непригодным к военной службе такие диагнозы, как:

диффузный нейродермит (атопический дерматит) с выраженной лихенификацией кожи;

пузырчатка обычная;

герпетиформный дерматит;

распространенный постоянно рецидивирующий бляшечный псориаз;

псориатическая эритродермия.

По закону с такими заболеваниями не мобилизуют. Важно, чтобы диагноз был подтвержден медицинской документацией и заключением военно-врачебной комиссии.

Напомним, что Министерство обороны Украины обновило список заболеваний, по которым определяется пригодность или не пригодность к военной службе. Теперь в армию могут призвать людей, имеющих зависимости.

Речь идет об алко- и наркозависимых, если у них есть легкие расстройства. Вероятно, таких людей не будут направлять на передовую, но могут привлечь к выполнению задач в тыловых подразделениях. Это может быть выполнение различных служебных обязанностей, не связанных непосредственно с боевыми действиями, например логистика или медицинское обеспечение.

Ранее "Телеграф" писал, где нужно работать, чтобы получить бронь от мобилизации. Это касается работников предприятий, признанных критически важными для экономики.