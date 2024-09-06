Мобілізації не підлягають чоловіки з хворобами серця: перелік діагнозів

З певною стадією гіпертонії людину не призвуть

В Україні триває загальна мобілізація, однак деякі категорії громадян не підлягають призову за станом здоров'я. Законодавство чітко визначає перелік захворювань, що можуть стати підставою для відстрочки від військової служби.

У список, зокрема входять хвороби серцево-судинної системи. Ці обмеження прописані в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Відповідно до законодавства, непридатними до військової служби можуть бути чоловіки, що мають:

серцевою недостатністю II-Б-III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;

серцевою недостатністю II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця;

гіпертонічною хворобою III стадії.

Крім того, відстрочку від призову отримують чоловіки, які перенесли інсульт або інфаркт. Також не підлягають призову громадяни з важкими захворюваннями артерій, вен та лімфатичних вузлів , якщо ці хвороби супроводжуються значними порушеннями кровообігу.

Нагадуємо, що до армії не беруть з деякими захворюваннями шкіри. Підставою для визнання особи непридатною до військової служби такі діагнози, як:

дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з вираженою ліхеніфікацією шкіри;

пухирчатка звичайна;

герпетиформний дерматит;

поширений бляшковий псоріаз, що постійно рецидивує;

псоріатична еритродермія.

Зазначимо, важливо, щоб діагноз був підтверджений медичною документацією та висновком військово-лікарської комісії.

Раніше "Телеграф" писав, чи мобілізують з виразкою шлунка. Певні захворювання органів травлення є підставою для звільнення від військового обов'язку.