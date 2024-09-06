Мобілізації не підлягають чоловіки з хворобами серця: перелік діагнозів
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З певною стадією гіпертонії людину не призвуть
В Україні триває загальна мобілізація, однак деякі категорії громадян не підлягають призову за станом здоров'я. Законодавство чітко визначає перелік захворювань, що можуть стати підставою для відстрочки від військової служби.
У список, зокрема входять хвороби серцево-судинної системи. Ці обмеження прописані в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Відповідно до законодавства, непридатними до військової служби можуть бути чоловіки, що мають:
- серцевою недостатністю II-Б-III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;
- серцевою недостатністю II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця;
- гіпертонічною хворобою III стадії.
Крім того, відстрочку від призову отримують чоловіки, які перенесли інсульт або інфаркт. Також не підлягають призову громадяни з важкими захворюваннями артерій, вен та лімфатичних вузлів, якщо ці хвороби супроводжуються значними порушеннями кровообігу.
Нагадуємо, що до армії не беруть з деякими захворюваннями шкіри. Підставою для визнання особи непридатною до військової служби такі діагнози, як:
- дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з вираженою ліхеніфікацією шкіри;
- пухирчатка звичайна;
- герпетиформний дерматит;
- поширений бляшковий псоріаз, що постійно рецидивує;
- псоріатична еритродермія.
Зазначимо, важливо, щоб діагноз був підтверджений медичною документацією та висновком військово-лікарської комісії.
Раніше "Телеграф" писав, чи мобілізують з виразкою шлунка. Певні захворювання органів травлення є підставою для звільнення від військового обов'язку.