Могут ли мобилизовать мужчину, который имеет право на отсрочку: есть нюансы
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Нужно все оформить в соответствии с законом
В Украине идет мобилизация, а также военнообязанные, которые имеют официальные причины для отсрочки от службы, могут быть призваны. Это возможно, если они не оформили свое право должным образом.
Об этом рассказала юрист Алина Охтень в своем Instagram. Она привела пример решения Верховного суда, подчеркивающего, что отсрочку не дают автоматически.
Военнообязанный, имеющий такое право, должен оформить соответствующие документы в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
"Именно на военнообязанного возложена обязанность сообщать органам, где он состоит на военном учете о его праве на отсрочку от призыва, ведь оно не возникает автоматически", — объясняет юрист.
Охтень подчеркнула, что если мужчина не подал соответствующие документы в ТЦК, то считается, что права на отсрочку нет. Это означает, что даже при наличии оснований для отсрочки, если они не были своевременно оформлены в соответствии с законодательством, лицо может быть призвано на военную службу.
Напомним, согласно действующему законодательству, не могут мобилизовать мужчин в возрасте до 25 и более 60 лет, а также лиц, признанных непригодными и исключенных из военного учета.
Право на отсрочку от мобилизации имеют:
- забронированные граждане по действующему законодательству;
- люди с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев по заключению ВВК, с обязательным повторным прохождением медосмотра;
- лица, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов.
Также не могут мобилизовать мужчин и женщин, которые:
- имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;
- воспитывают не менее одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;
- воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием;
- содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- опекают ребенка, который до усыновления был сиротой или лишенной родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- заботятся о больной жене (супруге), ребенке или одном из родителей или родителей супругов, нуждающихся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;
- являются опекунами лица, признанного судом недееспособным.
- имеют супругу (супругу) с инвалидностью I либо II группы.
Не заберут в армию:
- члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека);
- лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;
- люди, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий.
- члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;
- военнообязанные, которые были освобождены из плена и могут быть призваны только с их согласия;
- соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше полученного;
- научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с научной степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или больше.
Ранее "Телеграф" писал, можно ли оформить отсрочку, если не встал на военный учет. Получить отсрочку можно только, если есть на то основание.