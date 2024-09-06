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Могут ли мобилизовать мужчину, который имеет право на отсрочку: есть нюансы

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Нужно все оформить в соответствии с законом

В Украине идет мобилизация, а также военнообязанные, которые имеют официальные причины для отсрочки от службы, могут быть призваны. Это возможно, если они не оформили свое право должным образом.

Об этом рассказала юрист Алина Охтень в своем Instagram. Она привела пример решения Верховного суда, подчеркивающего, что отсрочку не дают автоматически.

Военнообязанный, имеющий такое право, должен оформить соответствующие документы в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

"Именно на военнообязанного возложена обязанность сообщать органам, где он состоит на военном учете о его праве на отсрочку от призыва, ведь оно не возникает автоматически", — объясняет юрист.

Охтень подчеркнула, что если мужчина не подал соответствующие документы в ТЦК, то считается, что права на отсрочку нет. Это означает, что даже при наличии оснований для отсрочки, если они не были своевременно оформлены в соответствии с законодательством, лицо может быть призвано на военную службу.

Напомним, согласно действующему законодательству, не могут мобилизовать мужчин в возрасте до 25 и более 60 лет, а также лиц, признанных непригодными и исключенных из военного учета.

Право на отсрочку от мобилизации имеют:

  • забронированные граждане по действующему законодательству;
  • люди с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев по заключению ВВК, с обязательным повторным прохождением медосмотра;
  • лица, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов.

Также не могут мобилизовать мужчин и женщин, которые:

  • имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;
  • воспитывают не менее одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;
  • воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием;
  • содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • опекают ребенка, который до усыновления был сиротой или лишенной родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • заботятся о больной жене (супруге), ребенке или одном из родителей или родителей супругов, нуждающихся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;
  • являются опекунами лица, признанного судом недееспособным.
  • имеют супругу (супругу) с инвалидностью I либо II группы.

Не заберут в армию:

  • члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека);
  • лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;
  • люди, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий.
  • члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;
  • военнообязанные, которые были освобождены из плена и могут быть призваны только с их согласия;
  • соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше полученного;
  • научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с научной степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или больше.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли оформить отсрочку, если не встал на военный учет. Получить отсрочку можно только, если есть на то основание.

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#Мобилизация #ТЦК #Отсрочка от мобилизации