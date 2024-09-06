Могут ли мобилизовать мужчину, который имеет право на отсрочку: есть нюансы

Нужно все оформить в соответствии с законом

В Украине идет мобилизация, а также военнообязанные, которые имеют официальные причины для отсрочки от службы, могут быть призваны. Это возможно, если они не оформили свое право должным образом.

Об этом рассказала юрист Алина Охтень в своем Instagram. Она привела пример решения Верховного суда, подчеркивающего, что отсрочку не дают автоматически.

Военнообязанный, имеющий такое право, должен оформить соответствующие документы в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

"Именно на военнообязанного возложена обязанность сообщать органам, где он состоит на военном учете о его праве на отсрочку от призыва, ведь оно не возникает автоматически", — объясняет юрист.

Охтень подчеркнула, что если мужчина не подал соответствующие документы в ТЦК, то считается, что права на отсрочку нет. Это означает, что даже при наличии оснований для отсрочки, если они не были своевременно оформлены в соответствии с законодательством, лицо может быть призвано на военную службу.

Напомним, согласно действующему законодательству, не могут мобилизовать мужчин в возрасте до 25 и более 60 лет, а также лиц, признанных непригодными и исключенных из военного учета.

Право на отсрочку от мобилизации имеют:

забронированные граждане по действующему законодательству;

люди с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев по заключению ВВК, с обязательным повторным прохождением медосмотра;

лица, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов.

Также не могут мобилизовать мужчин и женщин, которые:

имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;

воспитывают не менее одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;

воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием;

содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

опекают ребенка, который до усыновления был сиротой или лишенной родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заботятся о больной жене (супруге), ребенке или одном из родителей или родителей супругов, нуждающихся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;

являются опекунами лица, признанного судом недееспособным.

имеют супругу (супругу) с инвалидностью I либо II группы.

Не заберут в армию:

члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека);

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;

люди, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий.

члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;

военнообязанные, которые были освобождены из плена и могут быть призваны только с их согласия;

соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше полученного;

научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с научной степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или больше.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли оформить отсрочку, если не встал на военный учет. Получить отсрочку можно только, если есть на то основание.