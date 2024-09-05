Как стать на военный учет дистанционно: объяснение юриста

Определенная категория мужчин может не обращаться лично в ТЦК

Некоторые граждане Украины могут встать на военный учет без личного визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это нововведение касается призывников, военнообязанных и резервистов, находящихся за границей или изменивших место жительства.

О том, как это работает, объяснил юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько в комментарии РБК-Украина. Граждане, снятые с военного учета из-за выезда за границу на срок свыше 3 месяцев, должны стать на учет в течение 30 дней с момента вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины от 16 мая № 563.

Важно, что это можно сделать не только лично, но и дистанционно.

Как осуществить постановку на учет дистанционно

Есть несколько способов дистанционно встать на военный учет:

подать заявление через зарубежное дипломатическое учреждение Украины : гражданин может подать заявление в произвольной форме вместе с необходимыми документами, указанными в приложении 4 к Порядку организации и ведения военного учета. К заявлению прилагается копия первой страницы загранпаспорта. Документы передаются через дипломатическое учреждение в соответствующий ТЦК.

: гражданин может подать заявление в произвольной форме вместе с необходимыми документами, указанными в приложении 4 к Порядку организации и ведения военного учета. К заявлению прилагается копия первой страницы загранпаспорта. Документы передаются через дипломатическое учреждение в соответствующий ТЦК. отправить заявление по почте: заявление вместе с копией первой страницы загранпаспорта может быть отправлено почтовым отправлением в заграничное дипломатическое учреждение Украины. Дипломатическое учреждение в течение семи дней передает эти документы в соответствующий ТЦК по электронной почте.

По словам Лобунько, после подачи заявления загранпаспорт возвращается гражданину. Важно, что для подачи заявления через дипломатическое учреждение необходимо иметь загранпаспорт, если он выдан и не потерян.

Юрист отмечает, что согласно новой редакции постановления, исполнительные органы местных советов теперь обязаны в течение семи дней информировать ТЦК о призывниках, военнообязанных и резервистах, прибывших на новое место жительства. В то же время информацию о выбывших на другое место жительства из этого подпункта исключили.

Ранее "Телеграф" писал, введут ли электронные повестки. Для внедрения такого нововведения необходимо внести изменения в несколько законов.