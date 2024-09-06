На дорогах України з'явилися незвичайні машини ТЦК: у чому їхній секрет

Підтвердження цієї інформації наразі немає

На дорогах України з'явилися незвичайні машини ТЦК. В них ніби вмонтовано радіоелектронні засоби для блокування мобільного сигналу.

Про це розповів народний депутат від "Батьківщини" Сергій Євтушок. Подробиці він озвучив в ефірі Ранок.LIVE.

Нардеп запевняє, що йому надійшло кілька скарг від громадян про такі випадки.

"У машині, на якій пересувається ТЦК, вмонтовані системи, які блокують мобільний сигнал. Це для того, щоб людина (яка опиняється в машині ТЦК, — ред.) не змогла нікуди передзвонити, не повідомити ні родичам, ні адвокатам, що з нею вчиняють неправомірні дії", — розповів нардеп.

Підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, що українці все частіше скаржаться уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю щодо порушень їхніх прав працівниками ТЦК. За перші вісім місяців 2024 року він отримав понад 1,6 тисячі відповідних звернень.

Скарги пов'язані із незаконними діями співробітників ТЦК – від незаконного затримання на вулиці до побиття та примусу до мобілізації.

Раніше "Телеграф" попередив, що є певна категорія документів, які представники військкомату можуть забрати в особи. Папірці мають бути пов'язані з військовим обліком.