Омбудсмен заявил об избиении мобилизованного на Закарпатье: в ТЦК рассказали свою версию его гибели

Версии родственников и военкомата разные

Жительница Закарпатья заявила, что ее отца якобы незаконно задержали и избили представители ТЦК и СП, от чего мужчина скончался. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец направил запрос Генеральному прокурору для установления всех обстоятельств этого дела. В Закарпатском ОТЦК и СП опровергают факт избиения.

"На Закарпатье возросло количество обращений относительно неправомерных действий представителей ТЦК и СП. Так, к моему Представителю в Закарпатской области обратилась гражданка Украины, которая в своем обращении сообщила о незаконном, по ее мнению, задержании работниками ТЦК и СП ее отца и избиении, что привело до его смерти. Этот случай требует немедленного, всестороннего и беспристрастного расследования… я направил запрос Генеральному прокурору. В случае выявления нарушений, потребую привлечения к ответственности виновных должностных лиц, независимо от их званий, рангов и занимаемых ими должностей. Справедливость должна быть восстановлена", — написал омбудсмен в Telegram вечером 5 сентября.

Утром 6 сентября его заявление отреагировали на Facebook-странице Закарпатского ОТЦК и СП. Там изложили свою версию событий, произошедших 28 августа. В ТЦК заявили, что мужчина, о котором идет речь, якобы выпивал алкоголь вместе со своей сожительницей и начал ее избивать. Та вызвала полицию, мужчину доставили во 2-й отдел Мукачевского РТЦК и СП для проверки военно-учетных данных.

"Было установлено, что гражданин подлежит призыву на военную службу по мобилизации, после прохождения военной врачебной-комиссии (напоминаем что ВЛК являются внештатными и никоим образом не подчиняются ТЦК и СП) был назначен для отправки в команду в учебный центр, 01.09.2024 во время транспортировки команды в учебный центр, гражданин обратился к сопровождающим военнослужащим с жалобами на ухудшение самочувствия, военнослужащими было принято решение о вызове кареты скорой помощи, гражданин был госпитализирован в КНП "Свалявская городская больница"… к сожалению, 04.09.2024 года гражданин скончался в больнице", – говорится в сообщении.

В ТЦК добавили, что по заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила "в результате природного заболевания". Уточняется, что диагноз – ишемический инфаркт левого полушария головного мозга, не связанный с травматическими событиями.

Отмечается, что после заявления Дмитрия Лубинца руководство Закарпатского ОТЦК и СП немедленно провело рабочую встречу с представителем Уполномоченного в Закарпатской области Андреем Крючковым. На ней ему рассказали обстоятельства инцидента и предоставили всю необходимую информацию.

Как рассказывал "Телеграф", глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пригрозил принудительной мобилизацией людям, которые выбрасывают крупногабаритные отходы на мусорные площадки. В сети это вызвало шквал эмоций, ведь он якобы приравнял мобилизацию и службу в ВСУ к наказанию.