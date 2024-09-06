Омбудсмен заявив про побиття мобілізованого на Закарпатті: у ТЦК розповіли свою версію його загибелі

Версії родичів та військомату різні

Жителька Закарпаття заявила, що її батька нібито незаконно затримали та побили представники ТЦК та СП, від чого чоловік помер. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець скерував запит до Генерального прокурора для встановлення всіх обставин цієї справи. У Закарпатському ОТЦК та СП спростовують факт побиття.

"На Закарпатті зросла кількість звернень щодо неправомірних дій представників ТЦК та СП. Так, до мого Представника в Закарпатській області звернулася громадянка України, яка в своєму зверненні повідомила про незаконне, на її думку, затримання працівниками ТЦК та СП її батька та побиття, що призвело до його смерті. Цей випадок потребує негайного, всебічного і неупередженого розслідування… я скерував запит до Генерального прокурора. У разі виявлення порушень, вимагатиму притягнення до відповідальності винних посадових осіб, незалежно від їхніх звань, рангів та посад, які вони обіймають. Справедливість має бути відновлена", — написав омбудсмен у Telegram ввечері 5 вересня.

Вранці 6 вересня на його заяву відреагували на Facebook-сторінці Закарпатського ОТЦК та СП. Там виклали свою версію подій, які сталися 28 серпня. У ТЦК заявили, що чоловік, про якого йдеться, нібито випивав алкоголь разом зі своєю співмешканкою та почав її бити. Та викликала поліцію, чоловіка доставили до 2-го відділу Мукачівського РТЦК та СП для перевірки військово-облікових даних.

"Було встановлено, що громадянин підлягає призову на військову службу по мобілізації, після проходження військового лікарської-комісії (нагадуємо що ВЛК являються позаштатними та жодним чином не підпорядковуються ТЦК та СП) був призначений до відправки в команду до навчального центру, 01.09.2024 року під час транспортування команди до навчального центру громадянин звернувся до супроводжуючих військовослужбовців зі скаргами на погіршення самопочуття, військовослужбовцями було прийнято рішення про виклик карети швидкої допомоги, громадянина було госпіталізовано до КНП "Свалявська міська лікарня" … на жаль, 04.09.2024 року громадянин помер в лікарні", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК додали, що за висновком судово-медичної експертизи встановлено, що смерть настала "внаслідок природного захворювання". Уточнюється, що діагноз — ішемічний інфаркт лівої півкулі головного мозку, який не пов'язаний з травматичними подіями.

Зазначається, що після заяви Дмитра Лубінця, керівництво Закарпатського ОТЦК та СП негайно провело робочу зустріч з представником Уповноваженого в Закарпатській області Андрієм Крючковим. На ній йому розповіли обставини інциденту та надали всю необхідну інформацію.

Як розповідав "Телеграф", голова Івано-Франківська Руслан Марцінків пригрозив примусовою мобілізацією людям, які викидають великогабаритні відходи на сміттєві майданчики. У мережі це викликало шквал емоцій, адже він нібито прирівняв мобілізацію та службу у ЗСУ до покарання.