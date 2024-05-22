Сотрудники ТЦК подрались с мужчиной в Харькове: появилась позиция военкомата (видео)

Руководство ТЦК пообещало разобраться в ситуации

Очередной конфликт с участием представителей ТЦК и военнообязанных мужчин случился в Харькове. Руководство военкомата уже отреагировало на ситуацию и пообещало разобраться в произошедшем.

Об этом сказано на странице Харьковского ТЦК в Фейсбук. Видео драки публикуют в местных Telegram-каналах.

Инцидент произошел 22 мая на улице Харьковских дивизий, 19 возле жилого массива "Новые дома" прямо на остановке общественного транспорта. На кадрах видно, как мужчина лежит на полу, а человек в военной форме бьет его ногами. Прохожие кинулись разнимать драку, вызвали скорую и полицию. Военные попытались объяснить причину конфликта, но возник новый спор и уже в присутствии правоохранителей завязалась снова драка, но уже с другим мужчиной. Также человек в военной форме оскорблял женщину матерными словами.

В ТЦК заявили, что на видео попал не весь конфликт, а только его часть. По их данным, во время раздачи повесток несколько мужчин с признаками алкогольного или наркотического опьянения стали кидаться на военных и оскорблять их матерными словами. Один из представителей ТЦК не сдержался и началась драка.

"В результате нападения пока не установленных лиц пострадал солдат роты охраны, которому были нанесены телесные повреждения. В частности, наложены швы на убойную рану в районе скул. В ТЦК и СП этот военнослужащий проходит службу после тяжелого ранения, которое он получил в феврале 2023 года во время защиты Украины", — сказали в ТЦК.

Также руководство военкомата обещает содействовать полиции в расследовании, которое будет начато по факту драки. Вдобавок к этому назначено служебное расследование, по результатам которого обещают принять дисциплинарные меры.

В ТЦК осудили действия своих сотрудников и заявили, что делают все возможное для того, чтобы это не повторилось.

"Командование и личный состав Харьковского ОТЦК осуждает действия военнослужащих, подвергшихся провоцированию со стороны лиц с неадекватным поведением. Они не должны были, несмотря на агрессивную провокацию, вступать в спор и физическое противостояние… До завершения всех юридических процедур и окончательных выводов призываем общественность и медиа воздержаться от преждевременных выводов и эмоций. Произошедшее не является нормальным и командование принимает все меры для предотвращения таких инцидентов", — сказано в сообщении.

В сети заявили, что не верят объяснениям ТЦК, а полицейские, на глазах которых произошел повторный конфликт, по словам комментаторов, вообще должны уволиться со службы.

Также "Телеграф" рассказывал о том, законно ли "паковать в бусы" мужчин во время попыток вручить повестку. Юрист дал ответ на этот вопрос после выхода нового закона о мобилизации.