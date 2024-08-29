Коломойскому изменили меру пресечения на залог, но он не сможет выйти на свободу: почему так произошло

Коломойский может остаться под стражей еще надолго

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, который находится под стражей, изменили меру пресечения c содержания под стражей на залог. Однако выйти на свободу он все равно не сможет.

Об этом сообщает "Суспільне". По словам журналистов, залог составляет 1,877 млрд грн, а Коломойский заявляет, что не имеет возможности внести его. Более того, дело в том, что меру пресечения олигарху изменили только в одном деле, по которому он проходит. Еще в одном, где мерой пресечения также является содержание под стражей, ничего не менялось. То есть, даже если бы бизнесмен внес эти средства, то остался бы в месте содержания.

Отметим, что досудебное расследование по четырем статьям Уголовного кодекса Украины по одному из дел Коломойского завершено. Срок действия меры пресечения Коломойского истекает 2 сентября 2024 года.

Адвокат Вячеслав Криглевич напомнимл в комментарии "Суспільному", что по требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины Коломойского должны были освободить из-под стражи, однако Шевченковский суд не может этого сделать, потому что есть другое производство. По нему Коломойского будут содержать, по меньшей мере, до 25 октября.

"В любом случае мы не соглашаемся с какими-либо решениями, принятыми против нашего клиента. Мы все равно их будем обжаловать и добиваться, чтобы наш подзащитный был полностью оправдан по всем делам, ему инкриминируют", — отметил защитник Коломойского.

Напомним:

2 сентября 2023 Коломойский получил подозрение в мошенничестве по материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.

7 сентября Коломойский получил подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен "ПриватБанка". НАБУ и САП приняли меры по аресту его активов.

15 сентября объявили бизнесмену новое подозрение по трем статьям по делу о завладении 5,8 миллиарда гривен.

Детальнее о деле Коломойского вы можете прочитать в материале "Телеграфа".

8 мая Игорю Коломойскому было сообщено о подозрении в организации заказного убийства в 2003 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что подозрение бизнесмену Игорю Коломойскому в попытке убийства днепропетровского юриста Сергея Карпенко может иметь "русский след".