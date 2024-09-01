Разгар бархатного сезона: сколько стоит отдохнуть в Одессе в сентябре, цены кусаются (фото)

Осень не сильно сбила цены

Приход осени, кроме ожидаемого похолодания, должен был принести и значительные изменения цен на пляжный отдых в Одессе. Однако стоимость не сильно снизилась, ведь некоторые базы отдыха даже в октябре стоят от 5000 грн за ночь.

"Телеграф" проанализировал стоимость аренды жилья и цен в гостиницах Одессы на осень. Заметим, что информация представлена по состоянию на 1 сентября.

Сколько стоит отдохнуть в Одессе осенью?

Самым дорогим отелем вполне можно считать "M1 Club" здесь в первую неделю сентября одна ночь стоит от 9,6 тысячи грн в будни, кроме пятницы и субботы — по 13 тысяч. Далее, как видно на фото, цены постепенно снижаются, однако даже в октябре, когда погода не позволит купаться и загорать на пляже, ночь в отеле будет стоить от 5 тысяч грн.

То есть если ехать отдыхать на 3 дня в сентябре на гостиницу нужно потратить примерно 30 тысяч грн, а в октябре от 16 тысяч.

В известной гостинице "Немо" цены чуть ниже. Так, одноместный номер за одну ночь стоит от 8,6 тысячи грн в будни, а с пятницы по субботу стоимость — от 9 тысяч грн. В стоимость включен завтрак в формате шведский стол. Однако в гостиницу нельзя поселиться с домашними животными.

Еще одной популярной базой отдыха среди украинцев является "Аркадия". В Club House Arkadia Beach с сентября номер стоит в среднем от 4,2 тысячи грн. При этом градация цен в будни и выходные есть только в первый месяц осени, далее с октября любой день стоит от 4,8 тысячи.

В стоимость включен завтрак. К слову, с домашними животными в Аркадию заселиться можно без дополнительных доплат, но при предупреждении и согласовании с администрацией.

Кроме баз отдыха за 5 тысяч в сутки в Одессе на сайтах по поиску аренды есть объявления и за 800 грн в сутки. Однако здесь разница в том, что в отелях с более доступной ценой может не быть бассейнов или завтраков, как это предлагают вышеуказанные базы отдыха. К тому же, на базах есть определенные развлекательные программы: дискотеки, спа-процедуры и т.д.

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