И без того пустые пляжи Мариуполя постигла еще одна напасть (фото и видео)

Пляжи в оккупации имеют очень унылый вид

Россияне фактически уничтожают ранее популярные курорты Украины на Азовском и Черном морях, которые сейчас оказались под их оккупацией. Однако российские захватчики — не единственная напасть пляжей Мариуполя — их заполонили медузы.

Соответствующие кадры публикуют в сети. На них можно увидеть множество медуз, они плавают в воде, также много их лежит на берегу вперемешку с водорослями.

Людей на пляжах не видно. Эти "зоны отдыха" производят заброшенное и неопрятное впечатление.

Telegram-канал "Мариуполь сегодня" раньше публиковал фото медуз, которые в июле заполонили Азовское море. Хотя нашествие медуз в последнее время наблюдается ежегодно, в 2024 году они особенно крупные.

Также опубликовано фото одного из пляжей. Трудно поверить, что оно сделано в разгар лета. Людей практически нет.

Ранее мы рассказывали, что медузы также заполонили пляжи Бердянска. Там на берегу просто "каша" из этих морских обитателей. Людей на пляжах также мало, как и в Мариуполе. До оккупации все морские пляжи Украины были забиты отдыхающими.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что сейчас происходит в курортном Седово, расположенном в пятидесяти километрах от Мариуполя. Желающих отдохнуть на берегу Азовского моря совсем мало. По словам местных — повсюду разруха.