Собаки-людоеды и нехватка лекарств: в Мариуполе массово умирают люди, детали

Оккупанты не занимаются решением проблем местного населения

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе еженедельно умирает до 400 человек. Одной из причин этого является распространение в городе собак-людоедов.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко. По его словам, проблема с собаками действительно существует в Мариуполе уже два года.

"Там даже в оккупации идут дискуссии, как надо решать эту проблему. Я как сам владелец собак, могу сказать, что это большая проблема. Почему? Потому что это собаки-людоеды. Все эти понимают, они собираются в стаи, они нападают на людей откровенно, особенно на детей, и никто с тем ничего не делает и не приближается даже к решению этого вопроса", — подчеркнул Андрющенко.

Также он отметил, что следующей проблемой является нехватка лекарств и вакцин, несмотря на то, что россияне пытаются сделать "макияж" в больницах, якобы обновив их. По словам советника мэра, также в городе нет врачей, в том числе отдельных специальностей. Например, нет ни одного человека, который мог бы заниматься вопросами эпидемии холеры или дизентерии или вирусологов.

"Сохраняется достаточно большой уровень смертности в Мариуполе. Даже на сегодняшний день он не спадает. Полтора года назад, как достиг 300-400 человек в неделю, так он и держится, к сожалению. То есть мы еженедельно теряем по 350 человек и ничего с этим не делают. До войны эта максимальная точка у нас была 150 человек в неделю на полумиллионный тогда город, и это в первую самую страшную волну коронавируса, если кто-то вспоминает, что это было. А здесь 400 на фактически от 70 тысяч горожан… ну сами понимаете, это просто какое-то безумие на самом деле", — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, 4 августа во временно оккупированном городе Мариуполь произошел пожар возле важного объекта российских захватчиков. В небо вздымались столбы чёрного дыма.