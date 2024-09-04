Вокруг пыль, грибок и плесень: первый урок в укрытии запорожской гимназии обернулся громким скандалом (видео)

Дети не должны учиться в подобных условиях

Новый учебный год в запорожской гимназии №97 стартовал с громкого скандала. Родители были шокированы состоянием бомбоубежища в котором проводился первый урок и в котором дети должны заниматься во время тревог.

В подвальном помещении не был сделан ремонт, а стены покрывала пыль и плесень. Кадрами из укрытия поделились в соцсети и это вызвало широкий общественный резонанс.

Родители привели своих детей в запорожскую гимназию №97 и спустились с ними в укрытие, где проводился первый урок. В подвале учебного заведения горожане наткнулись на пыль, грибок и плесень.

Кроме этого в помещении отсутствует вентиляция и здесь невозможно біло нормально дышать. В укрытии не сделан элементарный ремонт и оно не приспособлено к длительному пребыванию детей.

Кадры из бомбоубежища попали в соцсеть и вызвали волну хейта в адрес городского руководства и администрации школы.

Запорожцы начали массово писать о том, что это "бомжатня" и "в сарае условия лучше".

Также в соцсети призвали родителей не отпускать детей в подобные учебные заведения и лучше "оставлять их дома":

После этого журналисты портала "ЗаБор" обратились за разъяснениями в Департамент образования запорожского городского совета. Чиновники заявили, что гимназия №97 действительно была не готова для приема детей и она не внесена в перечень заведений рекомендованных к офлайн-обучению.

В сообщении также сказано, что решение о праздновании начала учебного года в укрытии было принято непосредственно директором, который на данный момент уже уволен.

"Укрытие этого образовательного учреждения не готово для использования и безопасного пребывания в нем школьников, поэтому Гимназия №97 не внесена в перечень заведений рекомендованных к офлайн-обучению. Обучение в ней должно осуществляться только в онлайн-формате. Решение о праздновании начала учебного года в укрытии было принято непосредственно директором, который сейчас уволен. Пребывание детей в школьном укрытии, которое не приведено в надлежащее состояние, является нарушением.

Сейчас по укрытию в Гимназии №97: разработана проектно-сметная документация. В ближайшее время начнутся ремонтные работы. Только после его завершения и получения всех разрешительных документов школа сможет работать в смешанном формате обучения", — говорится в сообщении.

Гимназия 97 расположена в Южном микрорайоне

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом посетил урок в одной из школ Запорожья и поздравил учащихся с началом учебного года. Компанию им составил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.