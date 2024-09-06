Чтобы коммунальные платежи стали "подъемными": как оформить субсидию

Получить субсидию можно даже не выходя из дома

В 2024 году в Украине продолжает действовать программа жилищных субсидий, предоставляемая семьям, тратящим на коммунальные услуги более 15% своего среднемесячного дохода. Кроме большой доли расходов на коммунальные платежи, нужно также соответствовать определенным имущественным критериям. В скором времени начнется назначение субсидий на отопительный период.

Субсидии покрывают расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг, абонентское обслуживание, плату за управление домом, приобретение печного топлива (отдельная субсидия, выплачиваемая раз в год). Необходимые услуги указываются в заявлении. Оформить документы на получение субсидии можно обратившись в Пенсионный фонд, через ЦНАП, уполномоченный в местные советы или воспользовавшись дистанционными инструментами: через портал "Действие", вебпортал Пенсионного фонда, приложение ПФУ для смартфонов или по почте в адрес фонда.

Оффлайн

Для оформления субсидии оффлайн заявление подают лично. С собой нужно иметь дополнительные документы по необходимости (договор аренды, справку ВПЛ, договор о реструктуризации долга и т.п.), паспорт, иметь открытую банковскую карточку, IBAN которой указывают в документах для получения выплат.

Онлайн

Подать заявку можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо:

Авторизируйтесь на портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В разделе "Коммуникации по ПФУ" найти "Заявление на жилищную субсидию или льготу". Заполните все поля и загрузите сканированные документы.

Требования к документам включают ограничение размера файлов (не более 1 Мб) и форматов (JPG, JPEG, PDF). Их нужно отсканировать заранее, а многостраничные документы объединить в файл PDF.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что те, кто уже получает субсидию при старте отопительного периода, получат автоматический перерасчет. Проверить, какая сумма субсидии у вас можно на портале ПФУ.