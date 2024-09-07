Осталось меньше месяца: какие документы нужны, чтобы оформить субсидию на зиму

Если используется не централизованное отопление, нужно иметь дополнительные акты.

Оформить субсидию можно несколькими способами – офлайн, онлайн и почтой. Для всех предоставляется пакет документов. Основные — заявление и право на доходы всех зарегистрированных членов домохозяйства и их семей. Отметим, что для ВПЛ и арендаторов жилья учитываются те, кто фактически проживает. Их устанавливают по представленным документам — справкам регистрации ВПЛ, договору аренды и т.д. Если кто-то из зарегистрированных переехал, нужно подтвердить документами.

Если в доме нет централизованного отопления, субсидия также может быть назначена. Это может быть как обычная жилищная субсидия — в случае отопления газом или электроэнергией, так и субсидия на приобретение печного топлива, если отопление осуществляется именно таким образом.

Жилищная субсидия на приобретение печного бытового топлива назначается раз в год, тогда как при отоплении газом или электроэнергией выплачивается ежемесячно, как часть обычной субсидии. В таком случае Пенсионному фонду требуется подтверждение типа отопления – это может быть акт обследования материально-бытовых условий и акт обследования домов электросетей (для электроотопления).

В этом случае при расчете субсидии используются другие социальные нормативы. Это важно, особенно если изначально в помещении был другой вид отопления. Отметим, что если есть два вида отопления, нужно выбрать коммунальную услугу, на которую будут применяться нормативы. К примеру, при отоплении частично газом, частично электроэнергией, социальные нормативы для просчета суммы субсидии используют только один норматив с отоплением.

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