Как поступить, если ТЦК забирает паспорт или другие документы: советы юриста

Есть список того, что могут законно изъять

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки при проверке могут изъять некоторые документы у мужчин. Однако они не имеют права забирать паспорт, водительские права и другие документы, не связанные с военным учетом.

Адвокат Дмитрий Франчук рассказал для РБК-Украина, как действовать в случае незаконного изъятия документов. По его словам, ТЦК имеют право забрать исключительно военно-учетные документы , такие как:

военный билет;

приписное свидетельство;

временное удостоверение военнообязанного;

другие документы, подтверждающие пригодность к военной службе.

Франчук отмечает, что сотрудники военкомата не имеют права изымать документы, не относящиеся к военному учету, такие как паспорт, водительское удостоверение или банковские карты и т.д.

"Их полномочия ограничены проверкой и изъятием исключительно военно-учетных документов (военный билет, приписное свидетельство) в случаях, предусмотренных законом", — отмечает юрист.

Что делать в случае незаконного изъятия документов

Адвокат предлагает следующий алгоритм действий в случае незаконного изъятия документов:

Спросить основания для изъятия документов . Адвокат советует сначала спросить у сотрудника ТЦК, на каком именно основании он изымает документы. Необходимо потребовать показать правовой акт, приказ или другие документы, подтверждающие законность этих действий. Это поможет выяснить, действуют ли представители ТЦК в рамках своих полномочий.

. Адвокат советует сначала спросить у сотрудника ТЦК, на каком именно основании он изымает документы. Необходимо потребовать показать правовой акт, приказ или другие документы, подтверждающие законность этих действий. Это поможет выяснить, действуют ли представители ТЦК в рамках своих полномочий. Записать разговор или сделать видео. Если есть возможность, следует записать разговор или снять на видео процесс извлечения документов. Такая запись может стать важным доказательством, если дело дойдет до суда. Это также может помочь доказать факт незаконного изъятия документов.

Если есть возможность, следует записать разговор или снять на видео процесс извлечения документов. Такая запись может стать важным доказательством, если дело дойдет до суда. Это также может помочь доказать факт незаконного изъятия документов. Обратиться в полицию. При незаконном изъятии документов необходимо немедленно подать заявление в полицию. Заявление должно быть зарегистрировано в соответствии с требованиями, а лицо, у которого были изъяты документы, имеет право получить выписку из реестра о регистрации заявления.

При незаконном изъятии документов необходимо немедленно подать заявление в полицию. Заявление должно быть зарегистрировано в соответствии с требованиями, а лицо, у которого были изъяты документы, имеет право получить выписку из реестра о регистрации заявления. Жалоба в прокуратуру или суд. Если полиция не реагирует или ситуация требует дополнительных действий, адвокат советует подать жалобу в прокуратуру или суд. Это может быть необходимо для того, чтобы отстоять свои права и требовать возвращения документов.

Если полиция не реагирует или ситуация требует дополнительных действий, адвокат советует подать жалобу в прокуратуру или суд. Это может быть необходимо для того, чтобы отстоять свои права и требовать возвращения документов. Обратиться в правозащитные организации. Если дело становится сложнее или требует дополнительной поддержки, важно обратиться в правозащитные организации. Они могут предоставить дополнительную юридическую помощь и поддержку, а также способствовать огласке случаев нарушения прав.

Франчук добавил, что ни ТЦК, ни какое-либо другое учреждение не имеет права нарушать ваши законные права.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если направляют на ВВК не по месту военного учета. Перед прохождением комиссии лицо необходимо сначала поставить на учет в соответствующем ТЦК.