Незаконно затримали співробітники ТЦК: що робити в такому випадку

Лише представники поліції можуть затримати порушника

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають право перевіряти документи у військовозобов'язаних громадян. Проте є випадки, коли чоловіків можуть затримувати без належних підстав.

Українське законодавство передбачає випадки, коли поліція може законно затримати військовозобов'язаного. Пише портал "Новини Про".

Підстави для затримання можуть бути такі:

Адміністративне правопорушення. Наприклад, підозра в ухиленні від мобілізації або недотриманні правил військового обліку.

Наприклад, підозра в ухиленні від мобілізації або недотриманні правил військового обліку. Відсутність документів. Якщо під час перевірки особа не може пред'явити військово-обліковий документ або паспорт, це вважається порушенням.

Якщо під час перевірки особа не може пред'явити військово-обліковий документ або паспорт, це вважається порушенням. Розшук. Якщо особа перебуває в базі розшуку, її можуть доставити до ТЦК.

Підкреслимо, за законом тільки правоохоронці мають право здійснити затримання, а не представники ТЦК.

Як захистити себе при незаконному затриманні

Якщо вас незаконно затримали, і жодна з вищевказаних причин не підходить, потрібно діяти так:

Викликайте адвоката. Кожен громадянин має право на безоплатну юридичну допомогу. Адвокат зможе зареєструвати факт незаконного затримання та захистити ваші права.

Кожен громадянин має право на безоплатну юридичну допомогу. Адвокат зможе зареєструвати факт незаконного затримання та захистити ваші права. Повідомте близьких. Сповістіть родичів про затримання. Вони можуть звернутися до юриста та навіть подати до суду на неправомірні дії представників ТЦК або поліції.

Сповістіть родичів про затримання. Вони можуть звернутися до юриста та навіть подати до суду на неправомірні дії представників ТЦК або поліції. Зафіксуйте факти порушення. Занотуйте імена, посади та контактні дані осіб, які вас затримали. Ця інформація знадобиться для подальшого захисту.

Що робити далі

Якщо ви вважаєте, що ваші права були порушені, подайте скаргу до суду. Це можна зробити самостійно або за допомогою адвоката. Судовий розгляд допоможе встановити законність дій представників ТЦК та правоохоронних органів, а також може призвести до притягнення до відповідальності винних осіб.

Раніше "Телеграф" писав, як діяти, якщо ТЦК забирає паспорт чи інші документи. Юрист зазначає, що ТЦК мають право забрати виключно військово-облікові документи.