В Раде снова заговорили о видеоконтроле за гражданами: будут следить за каждым шагом

Сама идея законопроекта очень "чувствительная"

Верховная Рада планирует вернуться к рассмотрению законопроекта, предусматривающего введение системы тотального видеонаблюдения за гражданами и сверки их данных для идентификации. Проект "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности" зарегистрировали в Раде в феврале 2024 нардепы от фракции "Слуга народа".

О том, что Рада планирует вернуться к рассмотрению проекта закона, сообщает "Судебно-юридическая газета". В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что имеющийся на сегодняшний день "уровень обеспечения безопасности населения Украине" якобы не в полной мере соответствует "стандартам безопасности, присущим ведущим странам мира".

Нардепы предлагают, чтобы объектами видеомониторинга были:

физические лица, а также транспортные средства;

публичные места;

другие территории общего использования;

территории, здания, сооружения учебных заведений, здравоохранения и помещения в них;

вещи и предметы и т.д.

При этом граждан предлагают идентифицировать на основании определенного набора биометрических данных и информации о личности (имя, дата рождения, пол, сведения из открытых и закрытых источников).

Транспортные средства будут идентифицировать по марке, модели, цвету, году выпуска, номерному знаку, информации о владельце и т.д.

Идентификация и защита персональных данных

Персональные данные (информация о физическом лице, владельце транспортного средства и т.д.) будут храниться в системах видеомониторинга состояния публичной безопасности в течение срока, необходимого для достижения целей обработки таких данных, определенных законодательством, но не более 15 лет.

При этом, как отмечается в законопроекте, каждый гражданин Украины, данные о котором будут внесены в такую базу, имеет право на то, чтобы ознакомиться с ними и требовать обновления и исправления, если данные внесены неправильно. Также граждане будут иметь право на обеспечение защиты своих прав, если запрос или требование об исправлении персональных данных не будут удовлетворены, а также на безвозмездное получение справки о внесении информации о себе в системы видеомониторинга состояния публичной безопасности.

Финансирование работ по обеспечению построения и функционирования системы видеомониторинга осуществляется из государственного бюджета в пределах расходов, предусмотренных для МВД, международной технической помощи и других источников. Предлагается, чтобы закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сотни тысяч камер видеонаблюдения в Украине могут шпионить для Китая. Учитывая, что у них стояло российское программное обеспечение Trassir, данные могли поступать и в Москву.