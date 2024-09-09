У Раді знову заговорили про відеоконтроль за громадянами: пильнуватимуть кожен крок

Ідея законопроєкту дуже "чутлива"

Верховна Рада планує повернутися до розгляду законопроєкту, який передбачає введення системи тотального відеонагляду за громадянами і звірки їх даних для ідентифікації. Проєкт "Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки" зареєстрували у Раді у лютому 2024 року нардепи від фракції "Слуга народу".

Про те, що Рада планує повернутися до розгляду проєкту закону повідомляє "Судово-юридична газета". В пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що наявний на сьогодні "рівень забезпечення безпеки населення Україні" нібито не повною мірою відповідає "стандартам безпеки, притаманним провідним країнам світу".

Нардепи пропонують, щоб об’єктами відеомоніторингу були:

фізичні особи, а також транспортні засоби;

публічні місця;

інші території загального користування;

території, будівлі, споруди закладів освіти, охорони здоров’я та приміщення в них;

речі і предмети тощо.

При цьому, громадян пропонують ідентифікувати на підставі певного набору біометричних даних та інформації про особу (ім’я, дата народження, стать, відомості з відкритих та закритих джерел).

Транспортні засоби ідентифікуватимуть за маркою, моделлю, кольором, роком випуску, номерним знаком, інформацією про власника тощо.

Ідентифікація та захист персональних даних

Персональні дані (інформація про фізичну особу, власника транспортного засобу тощо) будуть зберігатися в системах відеомоніторингу стану публічної безпеки протягом строку, необхідного для досягнення цілей обробки таких даних, визначених законодавством, але не більше 15 років.

При цьому, як зазначається у законопроєкті, кожен громадянин України, дані про якого будуть внесені в таку базу має право на те, щоб ознайомитися з ними та вимагати поновлення і виправлення, якщо дані внесені неправильно. Також громадяни матимуть право на забезпечення захисту своїх прав, якщо запит або вимогу про виправлення персональних даних не буде задоволено та на безоплатне отримання довідки про внесення інформації щодо себе до систем відеомоніторингу стану публічної безпеки.

Фінансування робіт із забезпечення побудови та функціонування системи відеомоніторингу здійснюється з державного бюджету, у межах видатків, передбачених для МВС, міжнародної технічної допомоги та інших джерел. Пропонується, аби закон набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що сотні тисяч камер відеоспостереження в Україні можуть шпигувати для Китаю. Враховуючи, що в них стояло російське програмне забезпечення Trassir, дані могли надходити й до Москви.