В ГБР объяснили, что именно помешало задержать Дмитрука до побега за границу

Правоохранители до сих пор выясняют, где он сейчас

Народный депутат Артем Дмитрук не был задержан до незаконного выезда из Украины, поскольку на это не было законных оснований. Для этого ему сначала должны были объявить подозрение.

Об этом в эфире телемарафона сообщила советница по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян. Она напомнила, что подозрение нардепу может объявить только генеральный прокурор.

"У следствия не было законных оснований для того, чтобы обезопасить, задержать, и этот план побега довести до провала. Мы акцентировали внимание на том, что именно по материалам ГБР – Офисом и генпрокурором было объявлено подозрение. Уже после того, как он покинул территорию Украины. Если бы было подозрение (до его побега. — Ред.) — были бы законные основания", — подчеркнула советница.

Сапьян отметила, что сейчас ГБР делает все для того, чтобы установить, как именно ему удалось пересечь границу за пределами пункта пропуска на территорию так называемого Приднестровья. По ее словам, также делается все для того, чтобы установить актуальное место нахождения Дмитрука.

"В частности, в конце прошлой недели мы сообщали, что его объявляли в международный розыск. Для того чтобы он попал в базу Интерпола, нужно еще несколько технических моментов, когда эта процедура запускается. И тогда Украина и ГБР могут рассчитывать, что наши коллеги, правоохранители из других государств, будут активно сотрудничать и будут законные основания, чтобы задержать нардепа на территории другой страны", — заявила Сапьян.

Напомним, что информация о бегстве Артема Дмитрука появилась в СМИ 25 августа. Границу Украины и Молдовы он пересек днем раньше. Как только стало известно о том, что нардепа нет в стране, ему сообщили о подозрении в нападении на сотрудника правоохранительного органа. Сам нардеп заявил, что власти "охотятся" на него и все дела против него сфабрикованы.

Министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос сообщил, что Дмитрук умолчал о своем статусе. Молдавским пограничникам он представился рядовым украинцем, а не членом парламента страны.

ГБР объявило Дмитрука в международный розыск. Там также установили имена лиц, которые помогли организовать его побег из Украины.