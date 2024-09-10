Некоторых поступающих этой осенью могут мобилизовать: какие студенты не получат отсрочку
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В этом году "заочников" могут призывать в армию
В Украине идет общая мобилизация, однако некоторые категории граждан не подлежат призыву. В частности, студенты, получающие уровень образования выше предыдущего, имеют право на отсрочку.
Однако законодательство предусматривает определенные исключения. Обучающиеся на заочной форме или вечернем отделении могут быть призваны к службе в ВСУ, пишет NV.
Так, отсрочку не смогут получить следующие категории граждан:
- абитуриенты, поступившие в вузы для получения высшей степени обучения, однако не выполнили требования вступительной кампании (не составили творческие конкурсы, не подтвердили свое намерение учиться, не представили оригиналы документов и т.п.);
- студенты, поступившие в вузы на заочную форму;
- студенты, поступившие в вузы на вечернюю форму обучения;
- студенты, получающие второе или третье образование (бакалавриат, магистратура);
- студенты, получающие любое образование по уровню ниже уже имеющегося.
Напоминаем, кто из студентов не подлежит призыву. Согласно действующему законодательству, отсрочку от мобилизации вправе получить:
- лица, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения высшего или профессионально-технического заведения;
- получают первое высшее образование;
- приобретают степень, выше предварительно полученную (например, после бакалавра получают магистра).
Также не мобилизуют всех ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, кстати, независимо от формы обучения (бюджетная или контрактная).
Ранее "Телеграф" писал, как оформить преподавателю отсрочку от мобилизации. Получить "броню" можно при некоторых условиях и имея пакет соответствующих документов.