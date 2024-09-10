Некоторых поступающих этой осенью могут мобилизовать: какие студенты не получат отсрочку

В этом году "заочников" могут призывать в армию

В Украине идет общая мобилизация, однако некоторые категории граждан не подлежат призыву. В частности, студенты, получающие уровень образования выше предыдущего, имеют право на отсрочку.

Однако законодательство предусматривает определенные исключения. Обучающиеся на заочной форме или вечернем отделении могут быть призваны к службе в ВСУ, пишет NV.

Так, отсрочку не смогут получить следующие категории граждан:

абитуриенты, поступившие в вузы для получения высшей степени обучения, однако не выполнили требования вступительной кампании (не составили творческие конкурсы, не подтвердили свое намерение учиться, не представили оригиналы документов и т.п.);

студенты, поступившие в вузы на заочную форму;

студенты, поступившие в вузы на вечернюю форму обучения;

студенты, получающие второе или третье образование (бакалавриат, магистратура);

студенты, получающие любое образование по уровню ниже уже имеющегося.

Напоминаем, кто из студентов не подлежит призыву. Согласно действующему законодательству, отсрочку от мобилизации вправе получить:

лица, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения высшего или профессионально-технического заведения;

получают первое высшее образование;

приобретают степень, выше предварительно полученную (например, после бакалавра получают магистра).

Также не мобилизуют всех ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, кстати, независимо от формы обучения (бюджетная или контрактная).

Ранее "Телеграф" писал, как оформить преподавателю отсрочку от мобилизации. Получить "броню" можно при некоторых условиях и имея пакет соответствующих документов.