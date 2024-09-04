Понимают положение: в США отреагировали на визит Путина в Монголию

В США надеются на то, что Монголия будет соблюдать принципы Устава ООН

В США понимают положение, в котором оказалась Монголия в контексте визита туда российского диктатора Владимира Путина. Однако в Вашингтоне рекомендуют Улан-Батору четко подчеркивать поддержку территориальной целостности Украины и соблюдать свои международные обязательства.

Об этом рассказал спикер Государственного департамента США Метью Миллер во время брифинга. Его слова, приводит Укринформ.

"Мы не считаем, что другие страны должны предоставлять Путину платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины. Мы ожидаем, что Монголия будет придерживаться своих обязательств и в дальнейшем будет поддерживать принципы Устава ООН, в том числе по суверенитету и территориальной целостности", — сказал он.

Вместе с тем, он подчеркнул, что в Вашингтоне понимают положение маленькой Монголии, зажатой между Россией и Китаем.

Миллер говорит, что США будут продолжать оказывать ей поддержку, однако отмечает, что очень важно, чтобы она исполняла международные обязательства.

Стоит отметить, что США не являются членом Международного уголовного суда, а отношения между ними можно назвать напряженными.

Как сообщалось ранее, Путин посетил Монголию 2 сентября. Страна является частью Международного уголовного суда, а потому должна была арестовать российского диктатора согласно ордеру от марта 2023 года, который был выдан по делу о депортации украинских детей.

Хотя Путина так и не задержали, однако у Украины есть шансы обернуть ситуацию в свою сторону.