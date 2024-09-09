Целебный источник, купальни и кельи в скалах: в Украине есть собственный Афон, который вы точно должны посетить (фото)

Здесь можно увидеть несколько древних храмов

В Украине есть такие красивые и величественные места, которыми может гордиться. Это не только удивительные природные места, но и мощные духовные святыни, в которых чувствуешь себя умиротворенно. В частности, речь идет о Лядовском скальном монастыре на Винничине.

"Телеграф" расскажет, почему стоит посетить Лядовский скальный монастырь уже осенью. Также поймете, как добраться до этого духовного места и где переночевать.

Что посмотреть

Лядовский Усекновенский скальный мужской монастырь считается одной из древнейших православных святынь в Украине. Уже более тысячи лет в этом месте монахи посвящают свою жизнь Господу.

Считается, что такой монастырь основал один из основателей монашества в Киевской Руси Антоний Печерский. По преданию, мужчина попал в это место, возвращаясь из Святого Афона. Здесь он создал первую пещеру, а оставил ее уже как монастырь. Таким образом, к святыне стали приезжать паломники из всей страны, чтобы духовно очиститься и набраться сил.

Главным храмом монастыря является церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи. Около нее можно увидеть глыбу известняка, на которой есть надписи на древних языках, а также различные изображения. Под церковью до наших дней остались костницы – помещения, где хранятся мощи святых и мучеников.

На территории монастыря есть еще несколько святынь, которые вы должны увидеть: церковь Святой великомученицы Параскевы Пятницы, храм, посвященный преподобному Антонию и Главный храм мужского монастыря.

Верующие также едут сюда, чтобы коснуться иконы Усекновения честной главы Крестителя Господня Иоанна XVII века. Образ — чудотворный, поэтому паломники молятся за здоровье родных и просят покровительства у святых.

Интересно, что в этом месте есть источник, вода которого приравнивается к той, что была в колодце Антония на территории Печерского монастыря. Кроме этого, на территории Лядовского монастыря есть целебные купели. Чтобы погрузиться, нужно надеть рубашку, которая закроет все тело.

Как добраться

Скальный монастырь расположен в деревне Лядова, что в 17 километрах от Могилев-Подольского. Если едете на собственном автомобиле, тогда нужно двигаться по дороге местного значения Т2308.

Если будете добираться общественным транспортом, то из любого города Украины нужно добраться до Могилев-Подольского. К примеру, из столицы курсирует рейсовый автобус "Киев — Могилев-Подольский".

Уже потом нужно пересесть на автобус, который едет в Лядову. Это может происходить не каждый день, поэтому важно обратить внимание на график. Помимо этого, прямые рейсы в Лядову курсируют из Винницы.

С поездами — аналогично, берите билет в Могилев-Подольский из любого города Украины, а затем пересаживайтесь на автобус в Лядову.

Где остановиться

В селе Лядова, где расположен скальный монастырь, будет трудно найти жилье. Вместо этого можно поселиться в Могилеве-Подольском, что в 17 километрах от него. Там квартира в сутки обойдется вам не менее 700-800 гривен. А вот за дневное проживание в отеле придется отдать от 900 гривен.

Также можно поселиться в Виннице. В этом городе можно арендовать квартиру в день за 600 гривен. Стоимость гостиниц в сутки начинается от 700-800 гривен.

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